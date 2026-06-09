Rama fillon tërheqjen për ligjin e “investimeve strategjike”: Po punojmë me BE për një ligj të ri

Kryeministri Edi Rama tha se po punojnë me Bashkimin Evropian për të ndryshuar ligjin për Investimet Strategjike kur u pyet nga gazetarët e huaj nëse ky ligj është një nga kushtet që ka vendosur unioni për integrimin.
Kryeministri tha se ligji, shumë i kritikuar, nuk ka qenë kurrë i padrejtë, por shtoi se do ta “lënë jashtë” sepse nuk iu duhet më. Ai bëri me dije se po punojnë me BE-në për të krijuar një ligj të ri për investimet strategjike.
“Ligji për investimet strategjike nuk ka qenë kurrë i padrejtë. Shumë njerëz që flasin për të as nuk e dinë për ç’flasin po gjëja e mirë është që do ta lëmë jashtë se e ka përmbushur misionin e vet dhe nuk ka rëndësi. Nuk është se po luftojmë për të, thjesht do ta lëmë jashtë. Ligji për investimet strategjike na kanë ndihmuar të sjellim në këtë vend më në fund disa investime që përndryshe nuk do të kishin ndodhur.
Tani nuk na duhet më në ligj për investimet strategjike se kapitali po hyn dhe investuesit e mëdhenj po vijnë. Në fakt nuk duan t’ia dinë për lehtësira. Duan natyrisht status të mbrojtur por nuk kemi probleme me këtë. Është pjesë e kuadrit negociator dhe po punojmë për një ligj të ri për investimet, po punojmë me BE. Çdo gjë që bëjmë mbështetet te standardet e BE.”, tha Rama.