Rama e pranon: S’do të ketë samit të NATO-s në Tiranë në vitin 2027

Gjatë komunikimit me gazetarët në mbërritje të Samitit të 9-të të Komunitetit Politik Europian në Irlandë, kryeministri Edi Rama u pyet edhe për samitin e ardhshëm të NATO-s, që Shqipëria synon ta organizojë në Tiranë.

Rama bëri të ditur se Shqipëria është projektuar si vendi mikpritës i samitit të ardhshëm, por ende nuk është arritur një dakordësi për datën e zhvillimit të tij.

Ai përjashtoi vitin 2027, ndërsa tha se nëse samiti do të mbahet në vitin 2028, atëherë ai do të zhvillohet me siguri në Tiranë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top