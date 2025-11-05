Rama Duwaji, gruaja e Zohran Mamdani që e ndihmoi në heshtje për fitoren

Rama Duwaji, 28 vjeç, është Zonja e Parë e Gjeneratës Z në historinë e New York City që nga e marta, 4 nëntor, kur bashkëshorti i saj, Zohran Mamdani, u zgjodh kryetar bashkie i qytetit më të madh dhe më të populluar në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse Rama Duvaji qëndroi larg vëmendjes gjatë fushatës 1-vjeçare të bashkëshortit të saj 34-vjeçar, ajo e ndihmoi në heshtje Mamdanin të ndërtonte praninë e tij virale në mediat sociale. Sipas CNN, artistja dhe animatorja e re ishte forca lëvizëse pas fushatës së Mamdanit dhe dizajnoi logot e tij.
Duwaji lindi nga prindër sirianë në Hjuston të Teksasit. Babai i saj është inxhinier kompjuterash dhe nëna e saj është mjeke. Ajo u rrit midis Teksasit dhe Dubait, ku familja e saj u zhvendos kur ajo ishte 9 vjeç. Ajo kishte një pasion për vizatimin që nga fëmijëria dhe ndoqi Shkollën e Arteve të Universitetit Virginia Commonwealth në Doha për një vit përpara se të transferohej në Universitetin e Richmond në Virxhinia për të përfunduar studimet. Pas një kthimi të shkurtër në Dubai, ajo u kthye në Nju Jork në vitin 2021 dhe përfundoi masterin e saj në ilustrim në Shkollën e Arteve Pamore të Qytetit të Nju Jorkut në vitin 2024.
Veprat e Duwaji-t përqendrohen në kulturën arabe, drejtësinë sociale në Lindjen e Mesme, veçanërisht të drejtat e grave. Që nga viti 2023, artistja ka krijuar vepra rreth gjenocidit në Gaza dhe luftës civile në Sudan.
Në një intervistë në podkastin “Tavan Studio in Conversation” në vitin 2019, Duwaji deklaroi se, megjithëse mendonte se ishte e rëndësishme të ishe amerikane, më vonë e kuptoi se “nuk ishte integruar plotësisht” dhe filloi të krijonte vepra të përqendruara në “identitetin” e saj dhe “çfarë do të thotë të jesh siriane jashtë vendit”. Veprat e gruas së kryetarit të ri të bashkisë së Nju Jorkut dhe postimet e saj në Instagram tregojnë se çifti ndan të njëjtat qëndrime politike, siç është gjenocidi në Gaza.
Prillin e kaluar, Rama Duvaji, në një intervistë të rrallë me Yung Media, sulmoi Presidentin Trump, duke thënë: “Duke parë kaq shumë njerëz që dëbohen dhe heshtin nga frika, e vetmja gjë që mund të bëj është të përdor zërin tim për të denoncuar sa më shumë që të jetë e mundur atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Palestinë dhe Siri”.
“Socialisti demokrat” Zohran Mamdani dhe artistja brune u takuan në aplikacionin e takimeve “Hinge” në vitin 2021. Tetorin e kaluar, Mamdani dhe Duvaji njoftuan fejesën e tyre në Instagram me një postim në të cilin politikani e quan partneren e tij “Drita e jetës sime”.
Çifti u martua shkurtin e kaluar në Bashkinë e Manhattanit dhe në korrik udhëtoi për në Ugandë, vendlindjen e Zohran Mamdanit, për një tjetër ceremoni martese, sipas New York Times. Zonja e Parë e re e “Mollës së Madhe” ka punuar për The New Yorker, The Washington Post dhe Vogue. Ajo gjithashtu ka bashkëpunuar me Apple, Spotify dhe Tate Modern në Londër.