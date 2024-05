E marta e radhës duket se nuk do të jetë pa trazira për grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Kjo pasi kryeministri Edi Rama ka kërkuar mbledhjen e grupit së bashku me ministrat. Sipas burimeve, Rama është kujdesur që të kërkojë që asnjë mos të mungojë.

Ende nuk dihet asnjë detaj në lidhje me temat që do të diskutohen apo vendimet që do të merren pas kësaj mbledhjeje.