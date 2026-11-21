Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka garantuar nga Varshava se Aleanca do të mbrojë territorin e Polonisë, pas raportimeve për rënien e raketave ruse në juglindje të vendit. Rutte e cilësoi ngjarjen një incident të rrezikshëm, të lidhur me luftën e Rusisë kundër Ukrainës, ndërsa theksoi nevojën për të sqaruar plotësisht rrethanat.
Ai bëri të ditur se kishte zhvilluar bisedime me kryeministrin polak Donald Tusk dhe presidentin Karol Nawrocki për situatën e krijuar.
“Polonia është një aleat i fortë dhe ka forca të armatosura të shkëlqyera. Tani duhet të përcaktojmë me saktësi se çfarë ka ndodhur”, deklaroi kreu i NATO-s.
Sipas tij, komandanti i forcave të Aleancës në Europë do të analizojë sistemet e mbrojtjes dhe parandalimit për të identifikuar dobësitë e mundshme dhe për të vlerësuar nëse nevojiten masa shtesë.
“Ne do të mbrojmë çdo centimetër të territorit polak”, theksoi Rutte.