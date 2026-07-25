Radio shtetërore franceze: Pavarësisht shtypjes, ‘Revolucioni i Flamingove’ nuk dorëzohet

RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Policia shqiptare përdori gaz lotsjellës dhe topa uji kundër protestuesve që të enjten, më 23 korrik, u përpoqën t’i afroheshin godinës së Parlamentit në Tiranë. Gjatë protestës u arrestuan disa demonstrues.

Shoqëria civile shqiptare, e cila po udhëheq protestat, po përballet me një fushatë të koordinuar shpifjesh në internet, dezinformimi dhe intimidimi personal, ku sipas raportimit marrin pjesë edhe autoritetet shtetërore dhe drejtues politikë.

Protestat në Shqipëri dhe Serbi duken të ngjashme dhe sikur i përgjigjen njëra-tjetrës. Megjithatë, pas këtyre lëvizjeve popullore të krahasueshme fshihen dy regjime të ndryshme politike, sipas analizës së Veton Surroit.

Kush është Artur Shehu? Ai është biznesmeni që shiti toka Jared Kushnerit në jug të Shqipërisë. I akuzuar se ka falsifikuar dokumentet e pronësisë, Shehu, i cili jeton në Miami, është nën hetim jo vetëm nga drejtësia shqiptare, por edhe nga autoritetet italiane.

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