Rabiot i tërbuar me arbitrat pas Genoa-Milan: “Duke gënjyer vazhdimisht nuk do të përparoni”

Adrien Rabiot nuk e ka me arbitrin Massa. Dhe as me kartonin e verdhë që mori Marcandalli i Genoas. Ndërhyrja në mesfushë, gjatë një kundërsulmi, ishte ajo që e zemëroi. Por ajo që ndodhi më pas e bëri të shpërthente. Pas ndeshjes, ish-arbitri Calvarese mbrojti interpretimin dhe kartonin e verdhë të dhënë nga arbitri. Mesfushori i Milan iu përgjigj publikisht: “Duke gënjyer vazhdimisht nuk do të përparoni”.
Ish-arbitri e kishte vlerësuar vendimin e gjyqtarit si të saktë, ose të paktën të mbrojtshëm, duke iu referuar zonës gri dhe VAR-it. Një deklaratë e rëndë, sepse e zhvendos diskutimin nga episodi i vetëm në fushë te besueshmëria e shpjegimeve të arbitrave.
DOGSO dhe kartoni i verdhë për Marcandalli
Marcandalli rrëzon Rabiot. Massa nxjerr kartonin e verdhë. Rabiot kërkon të kuqin. Sipas tij, bëhet fjalë për DOGSO, pra pengim të një rasti të qartë për shënim. Calvarese, në videon e tij, flet për një distancë prej 65 metrash dhe për pozicionin e zhvendosur anash. Por nuk flet për Cisse. Megjithatë, rregullorja e IFAB-it për DOGSO-n parashikon që të vlerësohet edhe pozicioni i sulmuesve të tjerë. Cisse ndodhej në qendër, ishte i lirë dhe po drejtohej drejt portës. Ky është elementi që mungon në videon e Calvarese.
Poshtë asaj videoje, Rabiot përfshihet drejtpërdrejt në diskutim. Ai nuk shkruan “ishte karton i kuq”. Shkruan se problemi është një tjetër. Se mund të gabosh, por nuk mund të thuash se nuk ke gabuar. Se, duke mbrojtur gjithçka me çdo kusht, “është futbolli italian ai që i vuan pasojat”. Fillimisht ishte një diskutim për një faull. Tani është një diskutim për ata që shpjegojnë faullet.
Calvarese: “Po të jepej kartoni i kuq, VAR nuk do të kishte ndërhyrë”
Calvarese përgjigjet në këtë mënyrë. Ai nuk thotë: kam të drejtë unë. Por e rregullon disi qëndrimin e tij. “Le të themi që në fillim se bëhet fjalë për një episod kompleks, jemi në zonën gri”. Më pas shton fjalinë që ka vërtet rëndësi: “Nëse arbitri Massa do të kishte nxjerrë kartonin e kuq, VAR-i nuk do të kishte ndërhyrë”.
Çfarë ka dashur të shpjegojë? Se kartoni i verdhë i nxjerrë nga Massa nuk përbën një të vërtetë absolute, por ishte një zgjedhje e bërë brenda një hapësire vlerësimi që parashikohet nga rregullorja. Pra, nuk bëhet fjalë për një gabim të rëndë, të dukshëm apo qartësisht të padrejtë. Nuk është më çështje e kartonit të verdhë apo të kuq. Është çështje e gënjeshtrës apo e zonës gri
Gënjeshtër apo zonë gri? Pikërisht këtu nisi debati.
Nëse VAR-i do ta kishte pranuar edhe kartonin e kuq, pse duhet mbrojtur kartoni i verdhë sikur të ishte vendimi i vetëm i drejtë? Kjo është pyetja që Rabiot lë të hapur. Ai thotë: nëse keni gabuar, pranojeni. Nëse vazhdoni të thoni se gjithçka është e drejtë, kështu nuk mund të ecet përpara. Është një akuzë që shkon përtej vlerësimit teknik të episodit të vetëm. Dhe nuk është më një pyetje për faullin. Është një pyetje për mënyrën se si shpjegohen faullet.