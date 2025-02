Qiradhënia e tokave bujqësore, drafti si do veprohet me investitorët strategjikë

Një draftligj i hedhur për konsultim lidhur me qiradhënien e tokës bujqësore përcakton edhe rastet sesi do të veprohet me toka që do të kalojnë tek investitorët stratejgikë. Në nenin 15 të ligjit përcaktohet se tokat që janë pjesë e Fondit të dedikuar për këtë kategori investiroësh nuk janë pjesë e ankandeve që zhvillohen nga ministria përgjegjëse për bujqësisë.

I njëjti nen i ndryshuar përfshin edhe pikën se çfarë ndodh me tokat dhe nënshkrimin e kontatës kur ato jepen për ndërtimin e impianteve agrifotovolatikë pra tokë ku edhe kultivohen disa kultura bujqësore specifike edhe vendosen panele për prodhim energjie.

“Tokat bujqësore në administrim të ministrisë përgjegjëse për bujqësisë që kalojnë në Fondin e Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike përjashtohen nga ankandi publik. Kur subjektet e shpallur investitorë strategjikë, marrin me qira tokën bujqësorë dhe prodhojnë energji nga burime të rinovueshme me sisteme agrifotovoltaik, kontrata nënshkruhet nga ministria përgjegjëse për bujqësinë, ministria përgjegjëse për ekonominë dhe ministria përgjegjëse për energjinë,”-thuhet në projektligj.

Për tokat me bonitet 9 dhe 10 që është shkalla më e ulët e produktivitetit të tokës investitorët strategjikë mund të ndërtojnë edhe impiante fotovolatikë pra me qëllimin e vetëm të prodhimit të energjisë.

“Tokat bujqësore të kategorisë 9 dhe 10 të Bonitetit, në administrim të ministrisë përgjegjëse për bujqësisë lejohen të jepen për aktivitet fotovoltaik vetëm për investitorët strategjikë sipas vendimit të Komitetit të Investimeve Strategjike. Sipërfaqet përkatëse të tokës transferohen në Fondin e Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike,”-thuhet në draftin e rishikuar sa i takon qiradhënies së tokave bujqësore.

Një tjetër ndryshim por që nuk lidhet me investitorët strategjikë është ajo për shtimin e disa kategorive të tjera që mund të marrin tokë shtetërorë me qira për një afat 30 vjeçar siç janë investimet në sera apo infrastrukturë mbështetëse për hidroponi dhe akuaponi./Monitor