Qeveria britanike: Të huajt që kryejnë krime do t’u hiqet nënshtetësia dhe do dëbohen

Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar ka apeluar vendimin e një gjykate që e ndalonte atë nga heqja e shtetësisë britanike pa paralajmërim për personat që kryejnë krime të rënda. Shkak u bënë dy pakistanezë që kishin hequr dorë më parë nga shtetësia e tyre dhe me heqjen e pasaportës britanike ata mbetën pa shtetësi, gjë që është e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Personat e akuzuar ishin akuzuar si pjesë e një bande përdhunuesish dhe pas dënimit ata duhet të deportoheshin, por çështja u bllokua për shkak të mungesës së shtetësisë.

“The Sun” shkruan se i njëjti vendimi lejoi bosin e krimit shqiptar, Gjelosh Kolicaj, 42 vjeç, të qëndronte në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të të drejtave të njeriut. I përfshirë në pastrim parash ai pretendoi se sekretarja e atëhershme e Brendshme Priti Patel e keqtrajtoi duke e njoftuar vetëm 30 minuta përpara se t’i hiqej pasaporta britanike në vitin 2021. Kolicaj u dënua me 6 vjet burg në vitin 2018 për kontrabandën e 8 milionë paundëve cash me valixhe nga Britania e Madhe në Shqipëri.

Shefat e Agjencisë Kombëtare të Krimit, të cilët e futën në grackë Kolicajn në një operacion të koordinuar, paralajmëruan se ai do të përbënte ende një kërcënim për Britaninë pas lirimit. Një vlerësim i brendshëm i Home Office shtoi: “Konsiderohet se heqja e shtetësisë britanike të Kolicajt do të ishte e favorshme për të mirën publike sepse do të kontribuonte në parandalimin dhe parandalimin e kriminalitetit të mëtejshëm, veçanërisht nga grupi i krimit të organizuar, ku ai kishte një rol të lartë dhe kontrollues”.

Kolicajt iu tha më 22 janar 2021 se statusi i pasaportës së tij ishte “nën shqyrtim”. Vetëm 30 minuta më vonë, ai u njoftua se kishte marrë një urdhër privimi. Në letër, zonja Patel, tashmë sekretare e jashtme në hije, komentoi: “Vendimet për të cilat jeni dënuar janë të një natyre shumë të rëndë dhe përmbajnë një element organizimi, që përfshin bashkëpunim me të tjerët. Jam e kënaqur që dëbimi juaj justifikohet me të drejtë si pjesëmarrje në krim të rëndë të organizuar.”

Babai i 4 fëmijëve pretendoi se atij iu mohua një mundësi e drejtë për të kundërshtuar urdhrin sipas Aktit të Kombësisë Britanike të vitit 1981. Ligji i lejon Sekretarit të Brendshëm të heqë në mënyrë të njëanshme pasaportën britanike të një shtetasi të dyfishtë nëse kjo nuk do t’i linte ata pa shtetësi. Kjo u përdor për t’i hequr nënshtetësinë britanike të gruas së ISIS-it, Shamima Begum, në vitin 2019.

Kolicaj pretendoi se mungesa e kohës për t’u përgjigjur cenonte të drejtat e tij njerëzore. Një gjykatës i butë, sipas “The Sun” pranoi se mashtruesi u trajtua në mënyrë të padrejtë. “Z. Kolicaj i është hequr shtetësia pa mundur në asnjë fazë të parashtrojë arsyet pse kjo nuk duhet të ndodhë” – vendosi gjykatësi. Por gjyqtari refuzoi t’i tregonte Home Office se si sistemi mund të bëhej “i drejtë” ndaj kriminelëve të huaj.

“Njoftimi dhe urdhri i privimit u dha dhe u mbajt në një mënyrë të padrejtë proceduralisht dhe duhet shfuqizuar. Nuk i takon gjykatës të krijojë një procedurë që do të kënaqte drejtësinë procedurale” – u shpreh gjykatësi. Ai e akuzoi drejtpërdrejt zonjën Patel për “kapërcim të detyrimeve të drejtësisë në interes të përshtatshmërisë”.

“The Sun” shkruan se vendimi mund t’u hapë rrugën qindra kriminelëve të tjerë të huaj, të cilëve u është hequr shtetësia britanike, të pretendojnë gjithashtu se nuk ishin paralajmëruar aq shumë përpara. Të paktën dy të huaj nga Rochdale hoqën dorë nga shtetësia e tyre pakistaneze pasi i’u tha se pasaportat e tyre britanike ishin nën shqyrtim.

Qari Abdul Rauf dhe Adil Khan përdorën dredhinë në një përpjekje për të ndaluar dëbimet e tyre. Të dy ende jetojnë në Rochdale më shumë se një dekadë pas burgut.

Kolicaj fitoi shtetësinë e dyfishtë britanike dhe shqiptare pasi u martua me një grua britanike në vitin 2009, por pak më vonë e la atë për një grua tjetër shqiptare. Ai ka dy fëmijë me gruan e tij të dytë, por ka mbajtur pasaportën e tij britanike nga martesa e tij e parë.

“Menjëherë pas marrjes së shtetësisë, Kolicaj mendohet se ka nisur të përdorë pasaportën e re për të ngarkuar valixhet e mbushura me tufa parash në avionë. Ai dhe vëllai Jak drejtuan një ekip prej 4 vetash, i cili bëri 80 udhëtime në dy vjet nga aeroporti Stansted në vende në mbarë Evropën duke paketuar sasi të mëdha kartëmonedhash. Paratë më pas ktheheshin me rrugë tokësore në Shqipërinë e tyre të lindjes. Ata u kapën në një goditje të Agjencisë Kombëtare të Krimit pasi policët hapën dy çanta të destinuara për në Greqi. Njëra mbante 180,000 £ në cash, dhe tjetra kishte 100,000 £” Kolicaj kishte fituar më parë një seancë dëgjimore për të drejtat e njeriut duke u mbështetur në klauzolën e nenit 8 të GJEDNJ që garanton një jetë private dhe familjare” – shkruan “The Sun”.

Një zëdhënës i Zyrës së Brendshme tha: “Shtetasit e huaj që kryejnë krime nuk duhet të kenë asnjë dyshim se ne do të bëjmë gjithçka për t’u siguruar që ata të mos jenë të lirë në rrugët e Britanisë, duke përfshirë largimin nga Britania e Madhe sa më shpejt të jetë e mundur. Ne mbetemi të vendosur në angazhimin tonë për të siguruar që të mos ketë pengesa për dëbimin e kriminelëve të huaj, pasi është në interesin publik që këta njerëz të hiqen me shpejtësi”.