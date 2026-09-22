Qenit hero që shpëtoi jetë pas tërmeteve i ngrihet statuja në Venezuelë

Tsunami, një qen i racës border collie nga Venezuela, është nderuar me një statujë bronzi në qytetin Maracaibo, për punën e tij në kërkimin dhe gjetjen e njerëzve të mbijetuar pas tërmeteve.

Qeni shpëtimtar mori pjesë edhe vetë në ceremoninë e zbulimit të statujës në parkun Vereda del Lago, së bashku me kujdestarin e tij. Një moment që e bëri edhe më të veçantë nderimin për të.

Por kjo nuk ishte e vetmja mirënjohje për Tsunamin. Ai u nderua edhe me çmimin “Honor of Merit” të qytetit, si dhe me Medaljen e Trimërisë nga Departamenti i Zjarrfikësve të Maracaibos.

Gjatë karrierës së tij, Tsunami ka marrë pjesë në operacione për gjetjen e të mbijetuarve pas tërmeteve, në Venezuelë dhe jashtë saj. Tash, përveç kujtimeve nga misionet e shpëtimit, ai do të mbetet edhe në qytet përmes statujës së tij.

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