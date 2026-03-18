“Qani tani”: Vinicius hakmerret me tifozët e City që e tallën për Topin e Artë

Vinicius kishte më shumë se një llogari të hapur me Manchester City, i ka zgjidhur duke shënuar një dygolësh në kthimin e 1/8-ave të Champions në Etihad. Pas festimeve të tij provokuese ishte (edhe) kjo dëshirë për hakmarrje: pak është pjesë e karakterit të tij, pak ka hequr disa gurë nga këpuca për talljet e marra pas zhgënjimit për dhënien e Topit të Artë Rodri në 2024. Gishti në hundë, sikur të thoshte “tani heshtni”. Duart e bashkuara para syve duke imituar një lloj të qare. Kishte gjithçka brenda, e nxori pa hezitim. Në mënyrën e tij.
Gjesti i qarjes e hakmarrja për parrullën pas Topit të Artë
Pse e ka bërë? Nuk është vetëm çështje “karakteri”. Ka diçka tjetër pas. Në Etihad u shfaq një pankartë që e ftonte të “ndalonte së qari” pas mungesës polemike (të tij dhe të klubit) në ceremoninë e dhënies së trofeut. Një referencë e drejtpërdrejtë edhe për Rodri Hernández, që në atë pankartë ishte paraqitur duke puthur çmimin më të lakmuar, të fituar pikërisht kur gjithçka dukej se do të shkonte te braziliani.
Vinicius dy gola e bëri të përjashtohej Silva
Dhe më pas në ndeshjen e parë kishte humbur një penallti kundër Donnarumma, këtë herë jo. Kur ka shënuar golin e 0-1, që ka sjellë edhe përjashtimin e Bernardo Silva, praktikisht ka ndarë në dysh mbrëmjen e Kupës. I është dashur vetëm të presë që në dhomën VAR të konfirmohej pozicioni i tij plotësisht i rregullt në momentin e nisjes, më pas ka marrë përgjegjësinë për të goditur nga pika e bardhë.
https://www.instagram.com/reel/DWAINswDRzP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Donnarumma e qorton për festimin provokativ
Nuk u mjaftua? Jo, goditi sërish duke shënuar dopietën në kohën shtesë. Çfarë bëri? U kthye me shpinë dhe mori fanellën me gishta duke treguar me krenari emrin e shkruar mbi shpinë. Donte të tepronte. Aq sa meritoi qortimin e Donnarumma: ke fituar, mjafton… nuk është e nevojshme gjithë kjo është kuptimi i leximit të buzëve dhe i qëndrimit të portierit italian që e qortoi që të qetësohej.
Real Madrid tani sheh drejt çerekfinaleve, ku pothuajse me siguri do të përballet me Bayern Monaco, përveç një përmbysjeje të pamundur të Atalanta pas 1-6 të ndeshjes së parë. Ndeshja kundër gjermanëve është si një finale e dytë radhazi për “los blancos”, që do të përballen me një tjetër kundërshtar që në letër është kandidat për fitimin e Kupës.
🤳 ¡@ViniJr, MVP de la noche y mensaje para vosotros! pic.twitter.com/Jbmsp5VEU6
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2026