Putin: Tregtia brenda BRICS-it arrin në 1.2 trilion dollar

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka bërë të ditur se tregtia mes vendeve të BRICS-it ka arritur në 1.2 trilion dollarë.
Duke folur në një takim të formatit të bashkëpunimit të zgjeruar të grupit BRICS në New Delhi, Putin tha se normat e rritjes së popullsisë në vendet e BRICS-it po rriten nga viti në vit, tregjet e brendshme po forcohen dhe është ndërtuar infrastrukturë e të gjitha llojeve.
“Tregtia e brendshme brenda asociacionit tonë tashmë ka arritur në 1.2 trilion dollarë. Vendet pjesëmarrëse përbëjnë pothuajse një të katërtën e eksporteve globale, ndërsa është pikërisht BRICS-i ai që siguron dinamikën kryesore të PBB-së globale, 49 për qind”, tha ai.
Putin theksoi se potenciali për zhvillimin e mëtejshëm të BRICS-it është “larg të qenit i shteruar”.
“Një nga rezervat kryesore që ende nuk është shfrytëzuar plotësisht është komplementariteti i ekonomive të vendeve pjesëmarrëse. Dallimet në strukturën dhe specializimin e tyre ofrojnë mundësi të shumta për bashkëpunim praktik, për krijimin e zinxhirëve të rinj të prodhimit, teknologjive, shërbimeve dhe tregjeve”, tha ai.
“Në fakt, po flasim për krijimin e një platforme të përbashkët të rritjes së BRICS-it, e cila kombinon në mënyrë organike avantazhet konkurruese të ekonomive tona”, theksoi Putin.
Presidenti rus shtoi se interesimi për aktivitetet e BRICS-it në botë vazhdon të rritet.
Ai tha se vlerat dhe idealet e grupit po bëhen gjithnjë e më tërheqëse, duke shtuar se BRICS-i angazhohet për mundësi të barabarta dhe të pakufizuara për të gjitha vendet për të arritur rritje sociale dhe ekonomike.