Putin sfidon SHBA: Provoni të kapni raketat e mia Oreshnik në Ukrainë

Presidenti rus Vladimir Putin tha këtë të enjte se Rusia duhet të kishte nisur një pushtim të plotë të Ukrainës më herët dhe se duhet të ishte më e përgatitur për luftën. Në konferencën e tij për shtyp të fundvitit, Putin tha se duhet të kishte pasur një “përgatitje sistematike” për pushtimin e vitit 2022, të cilit ai i referohet si një “operacion ushtarak special”.

Rusia pushtoi Krimenë e Ukrainës në vitin 2014 dhe forcat pro-ruse nisën një konflikt në Ukrainën lindore, por 8 vjet më vonë Putin u përpoq të pushtonte Kievin. Gjatë paraqitjes së tij 4-orëshe, Putin foli gjithashtu për liderin e rrëzuar të Sirisë, doktrinën bërthamore më agresive të Rusisë si dhe çështjet e brendshme, si çmimi i gjalpit.

E titulluar si “Rezultatet e vitit me Vladimir Putin”, konferenca u transmetua drejtpërdrejt në kanalet kryesore televizive shtetërore. Putini u shfaq përpara një ekrani të madh blu të zbukuruar me një hartë të Federatës Ruse, të kompletuar me pjesët e aneksuara të Ukrainës. Ai mori pyetje nga publiku, gazetarë të huaj dhe pensionistë, por u duk se ishte një koreografi e kontrolluar mirë.

Kur u pyet nga redaktori i BBC-së për Rusinë, Steve Rosenberg, nëse ai mendonte se vendi ishte në një gjendje më të mirë se ku e kishte lënë paraardhësi i tij, Boris Yeltsin 25 vjet më parë, Putin tha se Rusia kishte rifituar “sovranitetin” e saj. “Me gjithçka që po i ndodhte Rusisë më parë, ne po shkonim drejt një humbjeje të plotë, totale të sovranitetit tonë.”

I pyetur për rënien e regjimit të Asadit në Siri, Putin këmbënguli se kjo nuk ishte një disfatë për Kremlinin, i cili mbështeti ushtarakisht Presidentin Bashar al-Assad për vite me radhë, por ai pranoi se situata ishte “e ndërlikuar”.

Ai tha se nuk kishte folur ende me udhëheqësin e rrëzuar sirian, i cili iku në Moskë pasi forcat rebele hynë në Damask në fillim të këtij muaji, por tha se planifikonte ta bënte këtë së shpejti. Ai shtoi se Rusia ishte në bisedime me sundimtarët e rinj të Sirisë për të mbajtur dy baza ushtarake të rëndësishme strategjike në bregdetin e Mesdheut dhe se Moska do të konsideronte përdorimin e tyre për qëllime humanitare.

Në lidhje me presidentin e sapozgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, Putin tha se dyshja nuk kishin folur për 4 vjet, por ai ishte gati ta takonte atë “nëse ai dëshiron”. Kur u vu për të se ai ishte në një pozitë më të dobët në krahasim me Trump, i cili do të marrë detyrën në janar, Putin citoi shkrimtarin amerikan Mark Twain: “Thashethemet për vdekjen time janë shumë të ekzagjeruara”, duke shkaktuar të qeshura në sallën e konferencave.

Duke folur për Kinën, Putin tha se marrëdhëniet e Rusisë me fqinjin e saj lindor kishin arritur një kulm historik dhe të dy vendet po koordinonin veprimet në skenën botërore. “Në dekadën e fundit, niveli dhe cilësia e marrëdhënieve tona [Rusi – Kinë] ka arritur një pikë që nuk ka ekzistuar kurrë gjatë gjithë historisë sonë” – tha ai.

Një pjesë e gjatë e seancës u përqendrua në luftën në Ukrainë, ku Putin tha se ai ishte “i hapur për kompromise” për t’i dhënë fund luftës, megjithëse ishte e paqartë se çfarë mund të përfshinin kompromise të tilla. Forcat ruse po bëjnë përparim në vijën e frontit “çdo ditë”, tha ai, duke i përshkruar ushtarët e tij si “heronj”.

Në një moment, ai nxori një flamur të firmosur që ai tha se i ishte dhënë nga marinsat rusë që po “luftonin për atdheun” në rajonin e Kurskut dhe u kërkoi dy ndihmësve për ta mbajtur atë pas tij për kamerat.

Ai foli gjithashtu për projektet e ndërtimit të Rusisë në zonat që ajo ka marrë nga Ukraina, duke pretenduar se standardi i rrugëve në rajonin ukrainas të Luhansk ishte përmirësuar shumë që kur u kap nga forcat e mbështetura nga Rusia në 2014.

Kur u pyet nga një anëtar i audiencës nëse Perëndimi kishte “marrë mesazhin” për ndryshimin e Rusisë në doktrinën e saj bërthamore, të cilën Putin e shtyu në nëntor, ai tha “ju duhet t’i pyesni ata”.

Doktrina e re bërthamore i lejon Rusisë të kryejë një sulm bërthamor ndaj çdo vendi, nëse mbështetet nga një fuqi bërthamore. Kjo do të thotë nëse Ukraina do të nisë një sulm të madh ndaj Rusisë me raketa konvencionale, drone ose avionë, kjo mund të përmbushë kriteret për një përgjigje bërthamore, siç mund të mund të ishte një sulm ndaj Bjellorusisë ose ndonjë kërcënim kritik ndaj sovranitetit të Rusisë.

Putin theksoi gjithashtu aftësitë e raketës së re balistike me rreze të mesme veprimi të Rusisë, Oreshnik, e cila u përdor në një sulm në Ukrainë në nëntor. Për të testuar fuqinë e saj, ai sugjeroi se Rusia mund të hedhë një Oreshnik drejt Ukrainës dhe mbrojtja ajrore e saj duke përdorur sistemet e furnizuara nga SHBA duhet të përpiqet ta rrëzojë.

Po për emrin “Oreshnik”? “Sinqerisht,” tha Putin me një buzëqeshje, “Nuk e kam idenë. Nuk kam të dhëna.” Një temë mbizotëruese gjatë gjithë ngjarjes ishte “sovraniteti rus”, me Putin që pretendonte se më pak mbështetje tek partnerët ndërkombëtarë – pjesërisht si rezultat i sanksioneve perëndimore – ishte një nga arritjet kryesore të pushtimit të tij në Ukrainë.

Ai tha se ekonomia ishte “stabile”, duke treguar rritje më të lartë se vendet si Gjermania, por pranoi se inflacioni prej 9.1% ishte “alarmant”. Në fakt, ekonomia është duke u sforcuar dhe shumë e varur nga prodhimi ushtarak, ndonjëherë i quajtur “kompleksi industrial ushtarak”. Gjatë gjithë fjalimit, Putin u përgjigj gjithashtu pyetjeve mbi çështjet e brendshme që nga mashtruesit telefonikë, te betejat e të rinjve me marrjen e një shtëpie.