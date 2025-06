Putin refuzon bisedimet me Zelenskin: Kërkojnë paqe ndërsa sulmojnë civilët

Presidenti rus Vladimir Putin ka qenë i ashpër ndaj Kievit , duke i quajtur thirrjet e Ukrainës për një samit me Moskën dhe një armëpushim të përkohshëm “paradoksale”, në një kohë kur – siç tha ai – forcat ukrainase po ndërmarrin “sulme terroriste kundër Rusisë”.

Duke folur në një takim qeveritar, Putin argumentoi se Ukraina po ndërmerr sulme kundër infrastrukturës politike të Rusisë dhe në të njëjtën kohë po bën thirrje për pezullimin e operacioneve ushtarake për 30 ose 60 ditë. “Por si mund të zhvillohet një takim i tillë në këto kushte? Çfarë saktësisht duhet të diskutojmë?” pyeti ai.

Akuza për përdorimin e armëpushimit si një avantazh strategjik

Presidenti rus theksoi se çdo qetësi në armiqësi do të shfrytëzohej nga Kievi për të forcuar arsenalin e tij me ndihmën perëndimore, për të vazhduar rekrutimin e dhunshëm dhe për të organizuar sulme të reja. “Kush negocion me ata që investojnë në terrorizëm? Me terroristët? Dhe pse duhet t’i shpërblejmë duke u dhënë kohë të armatosen?” tha ai.

Putin iu referua konkretisht sulmeve që ndodhën në rajonet e Bryansk dhe Kursk pak para raundit të dytë të bisedimeve të paqes të propozuara nga Moska dhe të planifikuara të zhvilloheshin në Stamboll.

“Të gjitha krimet kundër civilëve, grave dhe fëmijëve u kryen qëllimisht për të shkatërruar procesin e paqes”, tha ai, duke akuzuar hapur palën ukrainase për sabotim sistematik.

“Akte terroriste në rrjetet hekurudhore”

Sipas TASS, Putin përmendi ngjarjet e fundit që kanë tronditur infrastrukturën e transportit të Rusisë. Konkretisht, më 31 maj, një tren pasagjerësh doli nga shinat në rajonin e Bryansk kur një pjesë e një ure në itinerarin Klimovo-Moskë u shemb.

Disa orë më vonë, natën e 1 qershorit, një shpërthim ndodhi në një urë hekurudhore në rajonin e Kurskut, duke shkaktuar shembjen e linjës hekurudhore mbi një rrugë.

Forcat ruse të sigurisë i kanë përshkruar të dy incidentet si akte terrorizmi. Sipas shifrave zyrtare, shtatë persona u vranë, ndërsa 120 të tjerë u plagosën në rajonin e Bryansk. Në rajonin e Kurskut, u plagosën makinisti i trenit dhe dy kolegë të tij.