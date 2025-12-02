Putin: Nuk kërkojmë luftë, por nëse Evropa dëshiron, jemi gati!

Presidenti rus Vladimir Putin këmbënguli se ai nuk po kërkon një luftë me Evropën, por paralajmëroi se “nëse Evropa dëshiron të luftojë, ne jemi gati tani”. Në një sërë deklaratash të bëra për gazetarët pak para takimit të tij të planifikuar me të dërguarit e Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në Kremlin, Putin akuzoi qeveritë evropiane se po sabotojnë procesin e paqes dhe deklaroi se “kërkesat evropiane nuk janë të pranueshme për Rusinë.”
“Evropa po e pengon administratën amerikane të arrijë paqe në Ukrainë,” tha ai. Putin nuk sqaroi se cilat kërkesa evropiane mbi Ukrainën i konsideronte të papranueshme.
Por komentet e tij dukeshin të synonin krijimin e një përçarjeje midis Uashingtonit dhe kryeqyteteve evropiane, të cilat kanë mbështetur Kievin në propozimin e rishikimeve të një plani paqeje me 28 pika, të zhvilluar në bisedimet e mëhershme SHBA–Rusi, që favorizonte në mënyrë dramatike Moskën.
Lideri rus gjithashtu kërcënoi me kundërsulm kundër porteve dhe anijeve të Ukrainës, pasi Kievi gjatë ditëve të fundit ka sulmuar disa anije të “flotës së errët” të Rusisë në Detin e Zi.
Rusia, paralajmëroi ai, do të “intensifikojë goditjet ndaj porteve ukrainase dhe ndaj çdo anijeje që hyn në to” si përgjigje ndaj sulmeve ndaj tankerëve rusë, të cilat ai i përshkroi si “pirateri”. Po ashtu lideri rus refuzoi propozimet evropiane si “të papranueshme për Rusinë.” Ai gjithashtu akuzoi udhëheqësit evropianë se “po pengojnë” propozimet amerikane dhe këmbënguli se ata “nuk kanë një agjendë paqësore.”