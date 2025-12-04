Donald Trump ka “axhendën dhe qëllimet e tij, ndërsa ne jemi të përqendruar te tonat”, tha Vladimir Putin në një intervistë me India Today gjatë vizitës së tij në Indi. Ai shtoi gjithashtu se axhenda e Rusisë nuk është kundër askujt, por synon mbrojtjen e interesave të tyre përkatëse.
Presidenti rus vazhdoi duke thënë se presidenti amerikan “vepron me mirëbesim, mendoj”, ndërsa kur u pyet se si e vlerëson homologun e tij amerikan, ai tha: “Unë kurrë nuk i gjykoj kolegët e mi. As ata me të cilët kam punuar në të kaluarën, as udhëheqësit aktualë të shteteve individuale. Këto vlerësime duhet të bëhen nga qytetarët që votojnë për udhëheqësin e tyre në zgjedhje.”
Lidhur me zhvillimet në Ukrainë, Putin tha se gjëja e rëndësishme për Kievin është të kuptojë se konflikti do të përfundojë vetëm përmes negociatave, duke shtuar se ” Rusia nuk i mohon Ukrainës të drejtën për të siguruar sigurinë e saj, por jo në kurrizin tonë”.
“Dua t’ju kujtoj se nuk ishim ne që e nisëm këtë luftë. Perëndimi e nxiti Ukrainën dhe i mbështeti ngjarjet, orkestroi grushtin e shtetit. Ne u përpoqëm t’i zgjidhnim këto çështje në mënyrë paqësore për 8 vjet, nënshkruam marrëveshjet e Minskut, duke shpresuar se ato mund të zgjidheshin me mjete paqësore. Operacioni ynë ushtarak special nuk është fillimi i një lufte, por më tepër një përpjekje për t’i dhënë fund një lufte që Perëndimi e nisi duke përdorur nacionalistët ukrainas. Kjo është ajo që po ndodh realisht tani. Ky është thelbi i problemit”, tha diku tjetër presidenti rus.
Lidhur me tarifat amerikane ndaj kompanive ruse të naftës, Putin vuri në dukje se ata që përpiqen të “pengojnë marrëdhëniet ekonomike me vendet e treta në fund të fundit përballen me vështirësi dhe pësojnë humbje”.
“Jam i sigurt se sapo të krijohet kjo perspektivë, taktika të tilla të ushtrimit të presionit të jashtëm do të zhduken”, shtoi ai.
Lidhur me energjinë, Putin theksoi se “mjeti i bashkëpunimit tonë energjetik me Indinë mbetet i paprekur nga kushtet aktuale, ndryshimet e përkohshme politike, apo edhe ngjarjet tragjike në Ukrainë”.
“Vetë SHBA-të vazhdojnë të blejnë karburant bërthamor nga ne për centralet e tyre bërthamore. Nëse SHBA-të kanë të drejtë të blejnë karburantin tonë, pse të mos ketë të njëjtin privilegj edhe India?”, shtoi ai në të njëjtin kontekst.