Pushimi i finales së Kupës së Botës do të zgjasë gjysmë ore: FIFA shkel nenin 7 dhe vetë lojën e futbollit

“Futbollistët kanë të drejtë për një pushim ndërmjet dy pjesëve të lojës, i cili nuk duhet të jetë më i gjatë se 15 minuta – thuhet në Nenin 7, pika 2 e Rregullores së Lojës së Futbollit, e cila më pas ia jep vetëm një personi mundësinë për të vendosur ndryshe – Kohëzgjatja e pushimit mund të ndryshohet vetëm me pëlqimin e arbitrit”. Arbitri, natyrisht, mund ta bëjë këtë gjatë zhvillimit të ndeshjes për arsye të veçanta. Por ky nuk është rasti i asaj që do të ndodhë me rastin e finales së Kupës së Botës, e cila do të luhet të dielën e ardhshme, në orën 21:00, mes Spanjës dhe fitueses së ndeshjes Angli–Argjentinë. Pushimi në stadiumin MetLife të Nju Jorkut do të zgjasë me siguri më shumë se 15 minuta, nga 25 minuta deri në gjysmë ore, natyrisht me dëshirën e FIFA-s së Infantinos.
Neni 7, pika 2 e Rregullores përcakton prerazi kohëzgjatjen e pushimit
Gjatë pushimit të finales do të zhvillohet një spektakël që premton të jetë madhështor: drejtori artistik Chris Martin i grupit Coldplay ka përgatitur një program ku përfshihen Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna, Burna Boy, dirigjenti venezuelian Gustavo Dudamel dhe kori PS22. Edhe personazhet e Muppet do të jenë pjesë e shfaqjes. E gjithë kjo është shumë në përputhje me mënyrën amerikane të përjetimit të sportit, duke e mbushur atë me një dozë të konsiderueshme argëtimi. Diçka që sigurisht i pëlqen shumë Donald Trumpit, por që është krejtësisht e huaj për futbollin. Për më tepër, kjo jo vetëm që zbeh pjesën sportive të ngjarjes, duke zgjatur kohën në mënyrë të panatyrshme dhe duke holluar emocionin e një finaleje botërore, por është edhe e rrezikshme për futbollistët, të cilët rrezikojnë të ftohen tepër gjatë pushimit të zgjatur, pa përmendur humbjen e ritmit dhe intensitetit garues.
Vetëm shfaqja do të marrë 11 minuta, pastaj është edhe skena
FIFA kishte deklaruar më parë se performanca e përgjithshme e të gjithë artistëve gjatë pushimit të finales do të zgjaste 11 minuta (me sa duket edhe kaq duken pak, duke pasur parasysh gjithë kastin e përmendur më sipër) dhe e kishte përshkruar atë si një “festim historik në kryqëzimin mes sportit, muzikës dhe ndikimit global”. Megjithatë, e njëjta FIFA kishte bërë të ditur se do të tejkalohej ndjeshëm çerekora tradicionale, duke vendosur si objektiv që pushimi në stadiumin MetLife të mos zgjasë më shumë se 20 minuta.
Një objektiv që duket vërtet i vështirë për t’u arritur, pasi do të duhet të montohet dhe çmontohet gjithçka në një kohë rekord, si në një pit stop të Formula 1. Sepse është e vërtetë që ekziston një precedent i freskët i një “pushimi-spektakël”, konkretisht finalja e Kupës së Botës për Klube mes Chelsea dhe PSG, e zhvilluar po në stadiumin MetLife më 13 korrik të vitit të kaluar, por ajo shfaqje – po aq e mirëpritur nga Trumpi për të festuar madhështinë organizative të Shteteve të Bashkuara – ishte zhvilluar në një skenë të vendosur lart në tribunë. Ky është një ndryshim thelbësor në krahasim me finalen e kësaj Kupe Bote, ku spektakli i pushimit do të zhvillohet në fushë, çka do të thotë se do të jetë e nevojshme të montohet dhe çmontohet skena para dhe pas performancës së artistëve.
Kohëzgjatja reale e pushimit e presioni i televizioneve
Nëse 25 minuta ndërprerje duket një hipotezë realiste, The Times zbulon një tjetër prapaskenë që mund ta çojë kohëzgjatjen e pushimit deri në gjysmë ore. Kjo është ajo që presin dy televizionet britanike BBC dhe ITV, të cilat besojnë se në këtë mënyrë do të kenë kohë jo vetëm të transmetojnë të plotë spektaklin 11-minutësh, por edhe t’u ofrojnë shikuesve analizën e zakonshme të pjesës së parë të ndeshjes nga paneli i tyre i opinionistëve. ITV dhe BBC, të cilat do ta transmetojnë të dyja drejtpërdrejt finalen, fillimisht druheshin se shfaqja e plotë do t’ua zvogëlonte kohën në dispozicion për analizën e pjesës së parë të ndeshjes, por tani presin që pushimi të zgjasë në total rreth 30 minuta. Transmetuesit janë në pritje të konfirmimit përfundimtar nga FIFA.
Nëse pushimi i finales së Kupës së Botës do të zgjasë 25 minuta apo 30 minuta, kjo nuk e ndryshon thelbin e çështjes: futbolli po sakrifikohet në altarë që nuk kanë asgjë të përbashkët me sportin. Megjithatë, kjo nuk është diçka me të cilën nuk jemi mësuar tashmë në këtë edicion të Kupës së Botës, i cili ka futur pushimet e detyrueshme për hidratim (hydration break): në letër për të mbrojtur shëndetin e futbollistëve, por në praktikë dy ndërprerje të gjata publicitare në momentet me audiencën më të lartë (dhe me fitimet më të mëdha nga shitja e hapësirave reklamuese), të cilat e kanë shndërruar futbollin në një sport të ndarë në katër pjesë dhe jo më në dy.
Finalja e Kupës së Botës, duke marrë parasysh dy pushimet për hidratim në pjesën e parë dhe të dytë, si edhe mega-pushimin mes tyre, mund të vendosë çdo rekord për sa i përket kohëzgjatjes, duke e kaluar ndjeshëm kufirin e dy orëve. Në rast të kohës shtesë dhe goditjeve të penalltive, ndeshja mund të shkojë drejt tre orëve. Shumë spektakël, shumë reklama, shumë para, por futbolli?