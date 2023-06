Punonjësi i Spotify sulmon Harry dhe Meghan: Dembela

Meghan Markle dhe Princi Harry u cilësuan si “dembelë dhe gënjeshtar” nga punonjësit e Spotify pasi hoqën dorë nga marrëveshja e tyre prej 20 milionë dollarësh.

Bill Simmons, drejtuesi i përmbajtjes sportive ndërkombëtare të Spotify, tha në podkastin e tij, “‘Gënjeshtarët.” Ky është podkasti që duhet të lançojmë me ta.” Marrëveshja e Spotify me Sussexes u nënshkrua në vitin 2020, por ofroi vetëm 13 orë program në dy vjet e gjysmë – 12 episode të podcast-it “Archetypes” të Markle dhe një speciale për pushime. Atyre nuk do të paguhet asgjë afër shumës së plotë që mund të kishin fituar sipas marrëveshjes

Disa burime krahasuan qartë marrëveshjen e dështuar të Sussexes me marrëveshjen e ngjashme të Obamas, e cila përfundoi vitin e kaluar. “Megjithëse ‘Archetypes’ ia doli mirë dhe mori disa çmime, kur hyn në një marrëveshje si kjo, të kesh vetëm një seri gjatë asaj kohe nuk është e mirë,” tha një burim i afërt me marrëveshjen e Sussexes. “Për ta vënë këtë në kontekst, Obamas dhe kompania e tyre e prodhimit, Higher Ground, dhanë seri të reja të shumta.”

Simmons gjithashtu tregoi se si ishte ofruar për të ndihmuar Harryn – pa sukses – duke thënë: “Më duhet të dehem një natë dhe të tregoj historinë e këtij Zoom që pata me Harry-n, në përpjekje për ta ndihmuar me një ide podcast. Është një nga tregimet e mia më të mira.” Ai shtoi, “Do të doja të kisha qenë i përfshirë në negociatat ‘Meghan dhe Harry largohen nga Spotify’. Ky është një podcast që duhet ta kishim nisur me ta.”

Një tjetër burim i industrisë shtoi, “Spotify dëshiron të fokusohet tek njerëzit që drejtojnë audiencë të fortë, si Alex Cooper, Dax Shepard dhe Emma Chamberlain. Ka shumë krijues të mëdhe. “Meghan dhe Harry janë shfaqur si dembelë dhe të vështirë.” Në një deklaratë, të dy Spotify dhe Archewell thanë se ata “ranë dakord reciprokisht të ndahen dhe janë krenarë për shfaqjen që kemi bërë së bashku”.