Pulisic gabon penalltinë, David e Leao shpërdorojnë: Juve-Milan i dobët mbyllet 0-0

Përfundon pa gola supersfida e javës së gjashtë të Serie A mes Juventusit dhe Milanit, që në “Allianz Stadium” nuk shkuan më shumë se 0-0, në një ndeshje ku mbizotëroi aspekti taktik. Pas një pjese të parë të varfër në emocione, përballja u ndez në pjesën e dytë me dy raste të mëdha nga të dyja anët. Në minutën e 47-të, Maignan bën një mrekulli duke i mbyllur këndin e portës Gattit, shumë pranë golit. Më pas ndodh episodi që mund ta kishte ndryshuar sfidën: Pulisic nga pika e bardhë, pas penalltisë së akorduar për faullin e Kelly ndaj Gimenezit, godet lart. Kuqezinjtë mund të ankohen gjithashtu për dy raste të humbura nga Leao përballë Di Gregorios.
Të dielën, më 5 tetor, në Torino u zhvillua “festa e pengut”. Milanistët dhe juventinët sonte do të flenë me të njëjtën mendje: sikur vetëm Pulisic ta kishte shënuar penalltinë, sikur vetëm Leao të kishte pak më shumë cinizëm, sikur vetëm Gatti, një metër larg Maignan, ta kishte dërguar topin në cep… Mendime që nuk ndryshojnë as rezultatin e as tabelën. Juventus–Milan përfundoi 0-0 dhe kampionati ka dy kryesuese të vetme: Napolin dhe Romën, që gjatë ditës dolën fituese nga përballje të ngjashme. Sa për Juventusin dhe Milanin, duhet thënë se Milan ishte më afër fitores (Pulisic humbi penalltinë) dhe, edhe në renditje, qëndron përpara: 13 pikë, dy më pak se të parat, një më shumë se Juve.
NAPOLI 2-1 GENOA
Pas humbjes me Milanin, Napoli kthen menjëherë faqen dhe rifillon të ecë me fitore në kampionat. Në javën e gjashtë të Serie A, napolitanët mposhtin 2-1 Genoan me përmbysje, i përgjigjen Romës dhe mbeten në krye të renditjes me 15 pikë. Për shkak të rotacionit dhe ritmit shumë të ulët, në pjesën e parë napolitanët vuajnë për të ndërtuar me shpejtësi dhe befasohen nga një goditje e shkëlqyer me thembër e Ekhatorit (34’), pas asistit të Norton-Cuffy. Në pjesën e dytë, Conte hedh në lojë De Bruyne dhe Spinazzola, dhe kampionët në fuqi të Italisë rrisin ndjeshëm ritmin duke përmbysur rezultatin falë një goditjeje me kokë të Anguissës (57’) dhe një devijimi nga afër të Hojlundit (75’).
Pas hapit fals me Milanin, Napoli jep menjëherë përgjigje në ndeshjen me Genoan, duke mbrojtur vendin e parë dhe rikthyer në shina një takim që kishte nisur keq. Në “Maradona”, Conte lë De Bruyne në stol, rikthen mesfushën e sezonit të titullit dhe vendos Neres në të majtë. Zgjedhje që në pjesën e parë nuk sollën shpejtësi dhe shtytje në lojën e Napolit, duke i dhënë hapësira një Genoa-je të mirëorganizuar. Një magji e Ekhatorit prishi ekuilibrin, por në pjesën e dytë napolitanët u kthyen në fushë me një qasje krejt tjetër: me hyrjen e Spinazzolës dhe De Bruyne-s ndryshojnë ritmin në ndërtim dhe rrisin presionin.
Pas një pjese të parë të ngadaltë, Anguissa barazon me kokë dhe më pas nxit golin e dytë të Hojlundit, duke detyruar Lealin në një pritje të shkurtër. Në mes, edhe një shtyllë e Di Lorenzos pas një goditjeje këndi. Një “një-dy” i furishëm që përmbysi rezultatin, ndryshoi fytyrën e ndeshjes dhe i dha Napolit tre pikë të rëndësishme.
Serie A Italy
Udinese 1-1 Cagliari
Bologna 4-0 Pisa
Fiorentina 1-2 AS Roma
Napoli 2-1 Genoa
Juventus 0-0 AC Milan