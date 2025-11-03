Publikohet fotografia e parë e Sean “Diddy” Combs nga burgu

Sean “Diddy” Combs është parë për herë të parë pas hekurave.
Të premten, më 31 tetor, producenti muzikor 55-vjeçar u fotografua në oborrin e Fort Dix, në New Jersey, ku u transferua një ditë më parë për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit prej 50 muajsh për akuza federale të lidhura me krime seksuale.
Fotografia, e publikuar fillimisht nga TMZ, e tregon Combs të veshur me një xhaketë blu të errët dhe një kapuç.
Burgu Fort Dix është një qendër me siguri të ulët, që ofron edhe Programin e Rehabilitimit nga Përdorimi i Substancave (RDAP).
Pikërisht për këtë arsye, ekipi ligjor i Combs kërkoi transferimin e tij nga Metropolitan Detention Center (MDC) në Brooklyn, ku më parë kishte organizuar një kurs gjashtëjavor të quajtur “Free Game with Diddy” për biznes dhe sipërmarrje.
Muajin e kaluar, Combs u dënua me 50 muaj burg, pasi u shpall fajtor për dy akuza të transportimit për prostitucion.
Ai u shpall i pafajshëm për trafikim njerëzish dhe shkelje të ligjit RICO, akuza që mund t’i kishin sjellë burgim të përjetshëm.
Prokurorët kishin kërkuar një dënim prej 11 vitesh, duke e cilësuar artistin si “të pënduar”, ndërsa mbrojtja kërkoi që ai të mos merrte më shumë se 14 muaj.
Sipas Byrosë Federale të Burgjeve, Sean “Diddy” Combs pritet të lirohet më 8 maj 2028, megjithatë data mund të ndryshojë në varësi të sjelljes së mirë gjatë vuajtjes së dënimit.