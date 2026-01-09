PSG rikuperon në shtesë e mposht Marseille me penallti: fiton Trophée des Champions

Finale e re, fitore e re: PSG fiton edhe Superkupën e Francës. Fituesit e Ligue 1 së fundit mposhtin Marseille me rezultatin 6-3 pas penalltive, në finalen e madhe të zhvilluar në Kuvajt, ku emocionet nuk munguan aspak. Greenwood (76’) barazoi me penallti golin e avantazhit të Dembélé (13’), ndërsa Gonçalo Ramos realizoi në minutën e 95’ për të barazuar autogolin e Pacho (87’). Verdikti vjen nga pika e bardhë, ku vendimtar është Chevalier, i cili pret gjuajtjet e O’Riley dhe Traore. Parizienët e ngrenë kështu për herë të 14-të në historinë e tyre Trophée des Champions, e 12-ta në 13 vitet e fundit.
PSG dhe Marseja ndalen në Kuvajt, ku Jaber Al-Ahmad International Stadium shërben si skenë për një tjetër edicion të Superkupës së Francës. Parizienët paraqiten në këtë takim si fitues si të Ligue 1 ashtu edhe të Coupe de France të fundit, ndërsa OM siguron finalen si nënkampion i kampionatit të kaluar. Fillimi është i menjëhershëm: Balerdi detyron Chevalier-in në pritjen e parë që në minutën e 7-të, ndërsa Dembélé zhbllokon ndeshjen në minutën e 13’: Topi i Artë 2025 mposht portierin Rulli me një parabël të saktë, duke shfrytëzuar asistin e Vitinha pas një gabimi të rëndë mbrojtës të Marseille. Greenwood përpiqet të reagojë për OM-në, ndërsa Nuno Mendes vë në provë portierin Rulli dhe Emerson bën të njëjtën gjë me Chevalier.
Portieri i PSG-së përsëritet edhe ndaj Paixao në minutën e 56’, ndërsa arbitri akordon një penallti për Marseille në minutën e 74’: nga pika e bardhë Greenwood shënon për 1-1. Skuadra e De Zerbit merr besim dhe në minutën e 87’ gjen edhe golin e 2-1: Pacho rrëshqet në një autogol fatkeq pas krosimit të ish-lojtarit të Napolit, Hamed Junior Traore, duke i lejuar OM të përmbysë plotësisht rezultatin. Duket se gjithçka është mbyllur për Marseille, por Gonçalo Ramos realizon në minutën e 95’ golin e 2-2, duke e çuar ndeshjen te penalltitë, pas një shpërqendrimi mbrojtës të skuadrës së De Zerbit.
Pikërisht Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes dhe Doué shënojnë më pas nga pika e bardhë për PSG, ndërsa Chevalier priti penalltitë e O’Riley dhe Traore, duke i mundësuar PSG-së të fitojë për herë të 14-të në historinë e saj Trophée des Champions. Dymbëdhjetë janë triumfet e parizienëve në trembëdhjetë edicionet e fundit: një dominim absolut.