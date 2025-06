PSG ngatërrohet me strategjinë e vet: Vitinha godet keq, skema nuk funksionon

Paris Saint-Germain gaboi goditjen e fillimit kundër Inter Miami: Vitinha gjuajti keq dhe topi përfundoi jashtë, skema e PSG nuk funksionoi. Loja e përgatitur nga skuadra e Luis Enrique, që kishte habitur Francën dhe Europën, kishte mbërritur edhe në Kupën e Botës për Klube me rastin e sfidës kundër Atletico Madridit, por sot nuk shkoi mirë.

Vitinha goditi drejt flamurit të këndit të portës së Ustarit, por goditja e tij përfundoi përtej vijës fundore dhe portieri argjentinas rifilloi aksionin me një goditje nga porta: nuk pati një rivënie anësore, siç ka ndodhur në shumë raste këtë sezon, që do t’i kishte lejuar skuadrës franceze të shtynte kundërshtarin në gjysmën e tij të fushës.

Një skemë që ka habitur shumë tifozë italianë, sidomos ata të Interit, me rastin e finales së Ligës së Kampionëve, por kush ka parë më shumë se një ndeshje të PSG këtë sezon e dinte që mes zgjidhjeve për goditjen e fillimit të parisienëve ishte edhe kjo: të gjuanin topin për një rivënie anësore në zonën e flamurit të këndit, në mënyrë që e gjithë skuadra të mund të ngjitej përpara dhe të bënte presion në gjysmën e fushës së kundërshtarit.

Një deklaratë qëllimi përballë rivalëve dhe një mënyrë për t’u afruar menjëherë te porta ku të shënojnë gol: sa më pranë të rikuperohet topi pranë 16 metrave të fundit, aq më e madhe është mundësia për të gjetur rrugën drejt rrjetës.

Il PSG sbaglia la battuta del fischio d’inizio ⛳️❌

PSG dërrmon Inter Miami: Luis Enrique në çerekfinale

PSG është shumë i fortë për Inter Miami dhe kualifikohet për çerekfinalet e Kupës së Botës për Klube duke shënuar një poker të lehtë në pjesën e parë dhe duke u mjaftuar të kontrollojë në pjesën e dytë. Skuadra kampione e Europës e mbylli ndeshjen që në pushim: Lionel Messi provoi të ringjallë skuadrën e tij me disa lëvizje në pjesën e dytë, por nuk mjaftoi. Skuadra e Luis Enrique do të përballet me fituesen e përballjes mes Flamengos dhe Bayern Munchen.