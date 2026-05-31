PSG në majën e Europës, triumfon me penallti në finalen e Champions: Gabriel tradhton Arsenal

Paris Saint-Germain është ende kampion i Europës. Në Budapest, parizienët mposhtin Arsenal 5-4 me penallti pas barazimit 1-1 në 120 minutat e lojës. “Topçinjtë” kaluan në avantazh në minutën e 6’ me Havertz, i cili përfiton nga një top i devijuar pas aksionit të Trossard dhe mposht Safonov. Në minutën e 65’, Mosquera rrëzon Kvaran në zonë dhe nga pika e bardhë Dembélé realizon për 1-1. Ndeshja shkon te penalltitë dhe te francezët gabon vetëm Nuno Mendes, ndërsa Eze dhe Gabriel tradhtojnë teknikun Arteta: trofeu i dytë radhazi për Luis Enrique.
Një vit pas fitores 5-0 ndaj Inter, PSG feston sërish, duke fituar këtë herë Champions League me penallti kundër një Arsenal që iu afrua legjendës. Finalja e Budapestit zhbllokohet që në minutën e 6’: për të kaluar në avantazh “Topçinjtë” mendon njeriu i finales së vitit 2021 kundër Chelseat, Havertz, i cili shpëton në kufirin e pozicionit jashtë loje, falë një vije të paunifikuar të mbrojtjes, dhe me të majtën nën traversë mposht Safonov. Pasimi i Trossard, në fakt, vjen me ndihmën e krahut, por ai është i ngjitur pas trupit. Goli ndryshon planin taktik të Luis Enrique: parisienët fillojnë të pushtojnë gjysmën e fushës së Arsenal, që pret dhe reziston ndaj sulmeve të Doué, Dembélé dhe Kvaratskhelia, të cilët nuk janë në mbrëmjen e tyre më të mirë. Situatën e rëndon edhe nervozizmi, duke sjellë një pjesë të parë të shëmtuar dhe të bllokuar, por në fund të së cilës Arsenal kryeson 1-0. Rasti i fundit për francezët është një goditje me kokë jashtë kuadratit e Fabian Ruiz, ndërsa në minutat shtesë të pjesës së parë (pas një goditjeje në fytyrë ndaj Safonov), Havertz nuk arrin të finalizojë një kombinim dhe ndalet nga Marquinhos.
Në pjesën e dytë, skenari duket i njëjtë, por në minutën e 65’ gjithçka ndryshon. Mosquera rrëzon Kvaran në zonë dhe shkakton penallti, duke rrezikuar edhe kartonin e dytë të verdhë. Skuadrat mbeten 11 kundër 11, por nga pika e bardhë fituesi i Topit të Artë barazon duke mashtruar Rayan: 1-1. Ky gol ndërpret një seri të shtatë finaleve të fundit, që kishin përfunduar gjithmonë me njërën prej skuadrave pa shënuar. Në minutën e 77’, ish-lojtari i Napolit niset në kundërsulm, por godet shtyllën. Para kohës shtesë, një goditje e Vitinha kalon pranë trekëndëshit, kështu që verdikti bëhet i pashmangshëm: ndeshja shkon në shtesa.
Megjithatë, Luis Enrique i luan ato pa Kvara dhe Dembélé (në vend të tyre futen Barcola dhe Gonçalo Ramos). Në 30 minutat pasuese ndodh shumë pak, ndaj gjithçka vendoset me penallti, 10 vjet pas herës së fundit (derbi i Madridit i fituar nga Reali në San Siro). Nga pika e bardhë, Nuno Mendes gabon për skuadrën e Luis Enrique, por Eze fillimisht dhe Gabriel më pas tradhtojnë teknikun Arteta. Pikërisht me goditjen vendimtare të mbrojtësit brazilian mbyllet Champions League, që përfundon sërish në duart e PSG-së. Trofeu i dytë radhazi për francezët dhe për teknikun Luis Enrique, i cili tashmë ka fituar tre Champions League në karrierë (e para me Barcelonën në vitin 2015).
