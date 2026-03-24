PSG kërkon të shtyjë sfidën direkte me Lens për Champions: plasin polemikat në Francë

Lufta për titullin në Ligue 1 po kthehet në një çështje pas kërkesës së Paris Saint-Germain për të shtyrë përballjen direkte me Lens në mënyrë që të përqendrohet ekskluzivisht te Champions League dhe çerekfinalet kundër Liverpool. Dy skuadrat ndahen nga vetëm një pikë dhe ndeshja do të jetë vendimtare për fatet e kampionatit francez, por polemikat kanë shpërthyer shumë përpara për kërkesën e PSG që, siç ka ndodhur në vitet e kaluara, i kanë kërkuar Ligue de Football Professionnel favorin për të ndryshuar kalendarin.
Ndryshe nga e kaluara, këtë herë Lens nuk është dakord me shtyrjen sepse do ta bënte të ndërlikuar fundin e sezonit dhe do të komprometonte luftën për titull: kanë vetëm një pikë më pak se PSG (por edhe një ndeshje më shumë) dhe mund të mendojnë realisht për vendin e parë duke pasur vetëm një ndeshje në javë, por kalendari i tyre do të përmbysej me shtyrjen e përballjes direkte. Parizienët kanë marrë tashmë një shtyrje kundër Nantes para Chelsea-t dhe shpresojnë të favorizohen edhe këtë herë, duke qenë se në lojë është gjysmëfinalja.
Communiqué du Racing Club de Lens
Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer.
— Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026
Çfarë po ndodh mes PSG dhe Lens
Në Francë lufta për titullin është ende e hapur dhe Lens shpreson të bëjë një parakalim të bujshëm ndaj PSG për të marrë vendin e parë. Fundi i sezonit do të jetë intensiv, por polemikat kanë nisur shumë më herët se ndeshja më e pritur e sezonit: përballja direkte është parashikuar për 11 prill dhe bie pikërisht mes dy ndeshjeve të çerekfinaleve të Champions League që PSG do të luajë kundër Liverpool, me ndeshjen e parë në Parc des Princes më 8 prill dhe kthimin në Anfield më 14. Dy sfidat janë delikate dhe për këtë arsye Luis Enrique i ka kërkuar LFP-së të ndryshojë datën e ndeshjes së kampionatit për të pasur një javë të lirë dhe për t’u përqendruar vetëm te angazhimi europian.
Qëndrimi i Lens
Zakonisht është një lëshim që në Ligue 1 shihet çdo vit, por këtë herë ka qenë Lens që është kundërvënë fort me një komunikatë zyrtare të shpërndarë gjatë natës. Është hera e parë që nga viti 1998 që skuadra është në garë për të fituar titullin dhe nuk ka ndërmend të shtrembërojë rrugëtimin e saj: “Ndryshimi i datës së kësaj ndeshjeje sot do të thotë që Racing Club de Lens do të mbetej pa gara për 15 ditë dhe më pas do të duhej të luante ndeshje çdo tre ditë: një ritëm që nuk përputhet me atë të vendosur në fillim të kampionatit dhe as me mundësitë e një klubi që mund të përballojë një kufizim të tillë pa pasoja. Nga kjo rrjedh se ekuilibri i kampionatit duhet t’i përshtatet kërkesave të më të fuqishmëve, në emër të interesave që, natyrisht, tejkalojnë kuadrin kombëtar”.
Vendimi i takon drejtuesve të kampionatit francez, të cilët zakonisht priren të favorizojnë skuadrat në situatën e PSG për të synuar sukses në Europë.