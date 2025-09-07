PSG i tërbuar me Francën pas dëmtimeve të Dembélé dhe Doué: “Ishin të evitueshme”

Pauza për kombëtaret i ka shkaktuar dëme të mëdha Paris Saint Germain, që humbi për shkak dëmtimi Ousmane Dembélé dhe Désiré Doué. Dy lojtarët e PSG u dëmtuan gjatë ndeshjes mes Francës dhe Ukrainës, pavarësisht se federatës i ishte referuar se gjendja e tyre fizike nuk ishte e shkëlqyer. Incidenti i ka nxjerrë nga vetja parisienët, të cilët duhet të heqin dorë nga dy sulmues vetëm pak ditë para debutimit në Champions League.
Për këtë arsye, klubi ka dërguar një notë shumë të ashpër në të cilën ngrihet kundër kombëtares, duke sqaruar gjithçka që kishte rekomanduar por që në vend të kësaj u injorua nga Didier Deschamps dhe i gjithë stafi i tij. Është një kundërshtim i fortë ai i PSG, që priste një trajtim ndryshe për dy lojtarët që nuk ishin plotësisht në gjendje.
Çfarë i tha PSG kombëtares franceze
Tonët janë qartësisht të ashpra dhe dëmtimet përshkruhen si “incidente të rënda dhe të evitueshme”, sidomos sepse PSG i kishte ofruar Francës një dosje mjekësore të plotë në të cilën sqarohej gjendja e Dembélé dhe Doué: “Klubi i kishte dhënë Federatës informacione mjekësore konkrete, edhe para fillimit të seancës stërvitore të kombëtares franceze, mbi ngarkesën e punës që lojtarët e tij mund të përballonin dhe mbi rrezikun e dëmtimeve. Klubi dëshiron të theksojë faktin që këto rekomandime mjekësore nuk u morën në konsideratë nga stafi mjekësor i kombëtares franceze”.
Pra, udhëzimet e parisienëve nuk u morën në konsideratë nga trajneri i kombëtares, i cili megjithatë përdori dy sulmuesit. Për këtë arsye PSG kërkon urgjentisht një protokoll të ri mjekësor për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen: “Paris Saint-Germain ka dërguar një letër në Federatën Franceze të Futbollit duke kërkuar urgjentisht një protokoll të ri koordinimi mjekësoro-sportiv mes klubeve dhe kombëtares, më transparent dhe më bashkëpunues”.
Le Paris Saint-Germain appelle à la mise en place d'un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale. ⤵️
