PSG fiton gjithmonë nga penalltitë: sekreti është te një peshqir magjik

PSG ka fituar gjashtë trofe në nëntë muaj, tre prej tyre i ka fituar duke triumfuar nga pika e bardhë. Dhe nëse tre prova përbëjnë një provë të vërtetë, lind pyetja pse skuadra e Luis Enrique është e pathyeshme nga 11 metra? Fabian Ruiz, një nga yjet, ka shpjeguar se lojtarët e fushës stërviten pak për penalltitë, ndërsa portierët kanë një sekret: një peshqir magjik.

Tre tituj të fituar me penallti për PSG-në
Skenari është përsëritur në mënyrë të pabesueshme edhe këtë herë. Në Superkupën e Francës, në Kuvajt, Paris barazon pas kohës së rregullt – si në Superkupën e Europës, ku e bëri të njëjtën gjë duke gjetur 2-2 në shtesë, gjithmonë me një gol të Gonçalo Ramos (këtë herë në minutën e 95-të, në verë shënoi në të 94-ën!) – dhe më pas fiton nga pika e bardhë. Në mes ishte edhe fitorja ndaj Flamengos në Kupën Interkontinentale, ku Safonov priti katër penallti! Një arritje e jashtëzakonshme e portierit rus, i cili pati edhe një ndihmë nga peshqiri i tij. Aty ishin të shkruara karakteristikat e të gjithë kundërshtarëve të mundshëm.

Chevalier: “E dija që do t’i prisja”
Në Francë tashmë flitet për peshqirin magjik, duke qenë se Chevalier, pasardhësi i Donnarummës që nuk kishte bërë shumë mirë, ishte fenomenal në ndeshjen kundër Marsejës, ku neutralizoi dy goditje, dy të parat e marsejezëve, ato që në fakt vendosën takimin. Portieri francez pas ndeshjes u mburr duke thënë: “E dija që do t’i prisja”, por gjithashtu tregoi anën e tij njerëzore: “Ende ndihem nën provë, sepse nuk ka qenë e lehtë për mua në këta gjashtë muaj”. Ai kishte nisur mirë që në debutim, duke pritur penallti edhe në Superkupën tjetër të fituar.

Pritjet e Donnarumma kundër Liverpool
Por nuk duhet harruar aspak Gigio Donnarumma, që do të mbetet përherë portieri më i mirë në historinë e Parisit, i cili ishte vendimtar në 1/8 e edicionit të kaluar në Champions kundër Liverpool, kur priti dy penallti dhe i lejoi PSG-së të niste rrugëtimin drejt trofeut.

Fabian Ruiz dhe penalltitë që PSG i stërvit pak
Fabian Ruiz pas fitores ndaj Marsejës ka deklaruar se ata, lojtarët e fushës, i stërvitin pak penalltitë: “Është e vërtetë që nuk stërvitemi shumë për penalltitë. Disa lojtarë e bëjnë me portierët, por nuk është një aspekt ku punojmë shumë. Ne kemi portierë fantastikë”. Me sa duket Luis Enrique u beson të tijve, lojtarë teknikë dhe me talent që dinë çfarë të bëjnë nga 11 metra pa pasur nevojë për shumë prova.

Peshqiri magjik i Alvarez dhe Cousin
Portierët, përkundrazi, kanë nevojë për më shumë përgatitje. Dhe stafi i Luis Enrique punon në mënyrë të shkëlqyer edhe për penalltitë me trajnerët e portierëve Nicolas Cousin dhe Borja Alvarez, njeriu i peshqirit magjik. Ai që iu dha Safonovit kundër Flamengos tashmë është histori e njohur: fletëza të vogla letre në një lloj pecete të mbështjellë në atë peshqir. E njëjta gjë është bërë, edhe pse jo e dukshme për sytë kureshtarë, edhe kundër Marsejës. Chevalier nuk e ka konfirmuar, por pas ndeshjes tha: “Gjithçka vjen nga puna me stafin. Duket se po funksionon mirë, e dija që do t’i prisja penalltitë”. Punë e përmbledhur edhe nga një bisedë mes Alvarez dhe Chevalier përpara penalltive.

