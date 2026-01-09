PSG fiton gjithmonë nga penalltitë: sekreti është te një peshqir magjik

PSG ka fituar gjashtë trofe në nëntë muaj, tre prej tyre i ka fituar duke triumfuar nga pika e bardhë. Dhe nëse tre prova përbëjnë një provë të vërtetë, lind pyetja pse skuadra e Luis Enrique është e pathyeshme nga 11 metra? Fabian Ruiz, një nga yjet, ka shpjeguar se lojtarët e fushës stërviten pak për penalltitë, ndërsa portierët kanë një sekret: një peshqir magjik.
Tre tituj të fituar me penallti për PSG-në
Skenari është përsëritur në mënyrë të pabesueshme edhe këtë herë. Në Superkupën e Francës, në Kuvajt, Paris barazon pas kohës së rregullt – si në Superkupën e Europës, ku e bëri të njëjtën gjë duke gjetur 2-2 në shtesë, gjithmonë me një gol të Gonçalo Ramos (këtë herë në minutën e 95-të, në verë shënoi në të 94-ën!) – dhe më pas fiton nga pika e bardhë. Në mes ishte edhe fitorja ndaj Flamengos në Kupën Interkontinentale, ku Safonov priti katër penallti! Një arritje e jashtëzakonshme e portierit rus, i cili pati edhe një ndihmë nga peshqiri i tij. Aty ishin të shkruara karakteristikat e të gjithë kundërshtarëve të mundshëm.
100% – Les 5 dernières séances de tirs au but du PSG :
✅ Lens / Coupe de France 2024
✅ Liverpool / Ligue des Champions 2025
✅ Tottenham / Supercoupe d'Europe 2025
✅ Flamengo / Coupe Intercontinentale 2025
✅ Marseille / Trophée des Champions 2025
Chevalier: “E dija që do t’i prisja”
Në Francë tashmë flitet për peshqirin magjik, duke qenë se Chevalier, pasardhësi i Donnarummës që nuk kishte bërë shumë mirë, ishte fenomenal në ndeshjen kundër Marsejës, ku neutralizoi dy goditje, dy të parat e marsejezëve, ato që në fakt vendosën takimin. Portieri francez pas ndeshjes u mburr duke thënë: “E dija që do t’i prisja”, por gjithashtu tregoi anën e tij njerëzore: “Ende ndihem nën provë, sepse nuk ka qenë e lehtë për mua në këta gjashtë muaj”. Ai kishte nisur mirë që në debutim, duke pritur penallti edhe në Superkupën tjetër të fituar.
"Je savais que si on allait aux TAB j'allais les sortir, j'étais trop déterminé aujourd'hui pour faire gagner l'équipe"
Pritjet e Donnarumma kundër Liverpool
Por nuk duhet harruar aspak Gigio Donnarumma, që do të mbetet përherë portieri më i mirë në historinë e Parisit, i cili ishte vendimtar në 1/8 e edicionit të kaluar në Champions kundër Liverpool, kur priti dy penallti dhe i lejoi PSG-së të niste rrugëtimin drejt trofeut.
Fabian Ruiz dhe penalltitë që PSG i stërvit pak
Fabian Ruiz pas fitores ndaj Marsejës ka deklaruar se ata, lojtarët e fushës, i stërvitin pak penalltitë: “Është e vërtetë që nuk stërvitemi shumë për penalltitë. Disa lojtarë e bëjnë me portierët, por nuk është një aspekt ku punojmë shumë. Ne kemi portierë fantastikë”. Me sa duket Luis Enrique u beson të tijve, lojtarë teknikë dhe me talent që dinë çfarë të bëjnë nga 11 metra pa pasur nevojë për shumë prova.
Peshqiri magjik i Alvarez dhe Cousin
Portierët, përkundrazi, kanë nevojë për më shumë përgatitje. Dhe stafi i Luis Enrique punon në mënyrë të shkëlqyer edhe për penalltitë me trajnerët e portierëve Nicolas Cousin dhe Borja Alvarez, njeriu i peshqirit magjik. Ai që iu dha Safonovit kundër Flamengos tashmë është histori e njohur: fletëza të vogla letre në një lloj pecete të mbështjellë në atë peshqir. E njëjta gjë është bërë, edhe pse jo e dukshme për sytë kureshtarë, edhe kundër Marsejës. Chevalier nuk e ka konfirmuar, por pas ndeshjes tha: “Gjithçka vjen nga puna me stafin. Duket se po funksionon mirë, e dija që do t’i prisja penalltitë”. Punë e përmbledhur edhe nga një bisedë mes Alvarez dhe Chevalier përpara penalltive.