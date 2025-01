PSG feston nga 0-2 në 4-2 City, Feyenoord habit Bayern: Asllani fiton derbin me Laçin

Shumë gola e spektakël në raundin e shtatë të fazës me një grup të vetëm në Champions League. Real Madrid dominoi Salzburg me rezultatin e thellë 5-1, falë dygolëshave të Vinicius dhe Rodrygo, si dhe një goli nga Mbappé, duke u rikthyer në garën për kualifikimin direkt. Një përmbysje spektakolare ajo që realizoi PSG, që pas disavantazhit 2-0 ndaj Manchester City (golat e Grealish dhe Haaland), fitoi 4-2, me gola nga Dembélé, Barcola, Neves dhe Ramos, duke e detyruar skuadrën e teknikut Guardiola të luftojë për një vend në play-off. Befasi e madhe për Bayern Munich, i cili u mposht 3-0 nga Feyenoord, ndërsa Arsenal ngjitet në vendin e tretë me një fitore bindëse 3-0 ndaj Dinamo Zagreb.

PSG 4-2 MANCHESTER CITY

Sfida e madhe e Parisit mes PSG dhe City dhuroi spektakël dhe një përmbysje në pjesën e dytë: përfundon 4-2, rezultat që e përjashton matematikisht Guardiolën nga tetë skuadrat e para. Pas një pjese të parë pa gola dhe me një gol të anuluar për pozicion jashtë loje të Hakimit, ndeshja u ndez brenda pak më shumë se dhjetë minutash. Mes minutës së 50-të dhe të 53-të, Grealish dhe i zakonshmi Haaland i dhanë epërsinë 2-0 ekipit të Guardiolës. Reagimi i PSG vjen pas tre minutash, kur shkëlqen Barcola: fillimisht me asistin për Dembélé për golin 2-1, pastaj me barazimin në minutën e 60′.

PSG do ta përmbysnte rezultatin që në minutën e 70′, nëse goditja e ish-sulmuesit të Dortmundit nuk do të ndalej nga traversa. Megjithatë, nuk vonon shumë, sepse pas gjashtë minutash përmbysja kompletohet: Vitinha nga goditja e dënimit gjen Neres, i cili me kokë shënon golin e 3-2 dhe çmend “Parc des Princes”. Në fund, me anglezët në kërkim të barazimit, Gonçalo Ramos shënon golin e katërt dhe vulos rezultatin në favor të PSG. City nuk mund të shkojë më direkt në 1/8, por për momentin është edhe jashtë turneut: duke mundur Club Brugge në “Etihad”, mund të shmangë eliminimin.

REAL MADRID 5-1 SALZBURG

Real Madrid i përgjigjet periudhës së vështirë duke mposhtur 5-1 Salzburgun dhe, mbi të gjitha, duke qëndruar në garë për kalimin direkt në të tetat e finales: ndeshja vendimtare do të jetë ajo në Francë kundër Brestit. Ndeshja u mbyll praktikisht në pjesën e parë me dygolëshin e Rodrygos brenda 34 minutave të para, duke i dhënë epërsinë 2-0 ekipit të Ancelottit në pushim. Brenda 7 minutash në pjesën e dytë, Mbappé (48’) dhe Vinicius (55’) vulosën fatin e takimit. Goli i fundit i spanjollëve ndihmoi vetëm Vinicius të regjistrojë dopietën, si bashkëkombësi i tij Rodrygo. Për austriakët e eliminuar, goli i nderit u shënua nga Bidstrup në minutën e 85-të. Ancelotti mund të marrë frymë lirisht, por java e ardhshme do të vendosë nëse Real do të shkojë direkt në të tetat apo në playoff.

FEYENOORD 3-0 BAYERN

Befasia më e madhe e mbrëmjes erdhi nga Roterdami, ku Feyenoordi mposhti 3-0 Bayernin dhe e kaloi në renditje: një tjetër ekip i madh rrezikon të përfundojë në playoff. Holandezët e zhbllokuan ndeshjen në minutën e 21-të me Santiago Gimenez, i cili fillimisht i dha epërsinë ekipit vendas dhe më pas e dyfishoi atë gjatë kohës shtesë të pjesës së parë nga penalltia, pas një dëmtimi tjetër të Davies. Në pjesën e dytë, Kompany fut Sané, më pas edhe Gnabry dhe Pavlovic, por bavarezët jo vetëm që nuk arrijnë të rikthehen në lojë, por pësojnë edhe golin e tretë nga Ueda, i cili vulos fitoren në minutën e 89-të. Feyenoord ngjitet në kuotën e 13 pikëve, Bayern mbetet me 12: të dyja skuadrat janë pranë playoff-it, por bavarezët do të tentojnë t’i shmangen atij në ndeshjen e fundit kundër Slovan Bratislavës tashmë të eliminuar.

ARSENAL 3-0 DINAMO ZAGREB

Ashtu si Inter, edhe Arsenali fiton, ngjitet në 16 pikë dhe shikon të tetat e finales. “Topçinjtë” mposhtën 3-0 Dinamon e Zagrebit, duke përforcuar diferencën e golave dhe duke e drejtuar ndeshjen që në fillim. Pas vetëm dy minutash Rice realizon një gol të shkëlqyer me asist të Havertz. Më pas është vetë gjermani që, në mes të pjesës së dytë, dyfishon me kokë pas asistit të Martinellit. Në fund, në kohën shtesë, Odgaard shënon golin e tretë për t’i dhënë fund sfidës. Arsenalit do t’i mjaftojë një barazim në Girona për të kaluar më tej, ndërsa kroatët janë pothuajse të eliminuar, pasi ndodhen dy pikë pas vendit të 24-të dhe ndeshjen e fundit e luajnë kundër Milanit.

CELTIC 1-0 YOUNG BOYS

Celtic-Young Boys dhuroi spektakël dhe emocione, por përfundoi vetëm 1-0. Në pjesën e parë ndodhën shumë gjëra: fillimisht goli i Furuhashit për Celtic u anulua për prekje të topit me dorë, më pas Engels gaboi një penallti për ekipin vendas. Goli vendimtar erdhi në minutën e 86-të me një autogol të Benitos, ndërsa tre minuta më vonë Maeda la skocezët me një lojtar më pak. Young Boys nuk kishte më kohë për të përfituar nga avantazhi numerik dhe ndeshja përfundoi 1-0. Celtic arrin 12 pikë, po aq sa Juve, Bayern dhe Real. Sfida vendimtare do të jetë në Angli ndaj Aston Villës. Humbja nuk ka ndikim për Young Boys, që janë eliminuar prej kohësh dhe mbeten pa pikë, së bashku me Slovan Bratislavën.

SPARTA PRAGË 0-1 INTER

Inter arriti një fitore të rëndësishme 1-0 në transfertë ndaj Sparta Pragës, duke u ngjitur në 16 pikë dhe duke u afruar me kualifikimin direkt për në fazën e 1/8-ve. Goli i vetëm i ndeshjes u shënua nga Lautaro Martinez, i cili në minutën e 12′ realizoi me një goditje të fuqishme nga një kënd i vështirë, duke e dërguar topin nën traversë. Zikaltrit menaxhuan ndeshjen, por nuk arritën të shënonin një gol të dytë që do të siguronte më shumë qetësi në garën për kualifikim. Asllani e Laçi ishin titullarë të dy, me mesfushorin e Inter që u zëvendësua vetëm në minutën e 71′. Laçi nga ana tjetër luajti të gjithë ndeshjen. Sfida vendimtare do të luhet të mërkurën e ardhshme në San Siro kundër Monaco, ku Inter ka nevojë vetëm një pikë për të siguruar kalimin direkt në fazën me eliminim direkt.

MILAN 1-0 GIRONA

Milan regjistroi një fitore minimale 1-0 kundër Girona, duke arritur kuotën e 15 pikëve në renditje dhe duke siguruar të paktën pjesëmarrjen në play-off. Goli i vetëm i takimit u realizua nga Rafael Leao, në fundin e një pjese të parë shumë të luftuar dhe plot emocione. Tani kuqezinjtë kanë mundësinë të mbrojnë pozitën e tyre në ndeshjen e fundit, që do të zhvillohet në transfertë ndaj Dinamo Zagreb.

LEIPZIG 2-1 SPORTING

Leipzig arriti një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Sporting, duke i dhënë fund shpresave të portugezëve për një kualifikim direkt në 1/8 e finales. Ndeshja nisi mirë për vendasit, që kaluan në epërsi në minutën e 19′ me Sesko, ndërsa Sporting humbi St. Juste për shkak të një dëmtimi. Portugezët barazuan me Gyokeres, por vetëm tre minuta më pas, Baumgartner asistoi për Poulsen, i cili vulosi fitoren e Leipzig. Sporting mbetet në 10 pikë dhe duhet të luftojë për të siguruar një vend në play-off.

SHAKHTAR 2-0 BREST

Brest pësoi një disfatë të rëndë 2-0 ndaj Shakhtar, duke humbur shansin për të siguruar një vend të drejtpërdrejtë në fazën e 1/8-ve. Ukrainasit zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë, me golat e Kevin në minutën e 18′ dhe një penallti të shndërruar në gol nga Sudakov në minutën e 36′. Brest mbetet në 13 pikë, duke e bërë më të vështirë rrugën drejt kualifikimit direkt, ndërsa Shakhtar, me 7 pikë, vazhdon të shpresojë për një vend në play-off.

League Stage Champions League

RB Leipzig 2-1 Sporting CP

Shakhtar Donetsk 2-0 Brest

AC Milan 1-0 Girona

Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb

Celtic 1-0 Young Boys

Feyenoord 3-0 Bayern Munich

Paris Saint-Germain 4-2 Manchester City

Real Madrid 5-1 RB Salzburg

Sparta Prague 0-1 Inter