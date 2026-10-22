PSG e frikshme ka një problem: Safonov i pëson golat në të njëjtën mënyrë… dhe tani të gjithë e dinë

Paris Saint-Germain është skuadra më e fortë në planet. Ndonjëherë, disa priren ta harrojnë këtë kur flitet për favoritët e Champions League, futbollistët më të mirë apo trajnerët më të zotë në botë. Dy Champions League të fituara radhazi. Luis Enrique po i lë të gjithë pas vetes. Brenda një jave, skuadra e tij i ka shënuar nga katër gola Manchester City dhe Barcelonës. Fiton gjithmonë ose pothuajse gjithmonë, pavarësisht se ka një portier që nuk është më i miri në botë, përveçse në pritjen e penalltive. Një portier, Safonov, që tashmë pëson gola në mënyrë të përsëritur, pothuajse rituale, dhe kundërshtarët tani e dinë këtë dhe e godasin pikërisht aty, siç bëri Barcelona.
Safonov është portieri titullar i PSG-së
Për portën e Parisit flitet shumë prej më shumë se një viti, që kur Gigio Donnarumma u largua. Chevalier u zgjodh si pasardhësi i tij. Një dështim total. Ky portier francez kaloi brenda pak muajsh nga pasardhësi i Gigios dhe zëvendësuesi i Maignan te kombëtarja franceze, në rezervën e Safonov, i cili e fitoi vendin si titullar në fushë. Penalltitë janë specialiteti i rusit, i cili sa herë që ndeshja është vendosur nga pika e bardhë ka qenë vendimtar, falë pritjeve dhe taktikave fituese. Lojërat psikologjike janë ndër aftësitë e tij, por ka një aspekt që duhet ta përmirësojë ndjeshëm, një dobësi që po bëhet pika e tij e dobët.
🚨🎥 | Lamine Yamal struck the ball with the outside of his Left foot, creating an unpredictable angle that left Safonov struggling to react as the ball sailed into the net. https://t.co/oUdP8rYe5L
— Culers Pro (@CulersPro) October 21, 2026
Gjysmën e golave i pëson gjithmonë në të njëjtën mënyrë
Safonov pëson vazhdimisht gola në shtyllën që duhet të mbulojë, dhe kështu ndodhi edhe në fitoren 4-2 ndaj Barcelonës. Pikërisht aty ku e ka pikën e dobët, e mposhtën, ose më mirë e shpuan fillimisht Xavi Espart dhe më pas Lamine Yamal, i cili kishte ardhur në këtë ndeshje pas një paraqitjeje të nivelit të një kampioni të madh. Këta dy gola përfaqësojnë golat e tetë dhe të nëntë që rusi ka pësuar këtë sezon në të njëjtën mënyrë. Një shifër e çmendur, sepse gjithsej ka pësuar njëzet gola gjatë sezonit. Mangësitë e tij janë të dukshme dhe të tjerët tashmë i njohin shumë mirë. E godasin pikërisht aty dhe e mposhtin, edhe pse PSG, në përgjithësi, arrin ta fitojë ndeshjen.
Paris Saint-Germain ka pësuar 14 gola në Ligue 1 dhe Champions League, ose 20 nëse llogariten edhe ndeshjet miqësore, Superkupa e Europës, e fituar kundër Aston Villa, dhe Superkupa e Francës, e humbur kundër Lens. Nëntë prej tyre Safonov i ka pësuar në shtyllën që duhej të mbulonte. Përpara Espart dhe Yamal, ata që e kishin mposhtur rusin në të njëjtën mënyrë ishin Madjo në Superkupën e Europës, Lepaul në Ligue 1, si edhe Idumbo, Reyna dhe Angel Gomes. Golat e tjerë të pësuar në këtë mënyrë erdhën në ndeshje miqësore, prandaj rëndësia e tyre është më e vogël, por gjithsesi përbënin një sinjal të qartë paralajmërues.