PSG, bëhet gati për të ardhmen pa Mbappé, synimi është Leao: klauzola është 175 milionë

Tregu i transferimeve dimërore të Milan mund të përfundojë me një goditje në mbrojtje, por kuqezinjtë i kushtojnë vëmendje edhe të ardhmes, veçanërisht asaj në lidhje me largimet. Në fakt, sipas asaj që raporton francezi Telefoot, Rafael Leao është emri në krye të listës së dëshirave të drejtuesve të PSG-së për verën e ardhshme. Koha është ekzaktësisht ajo kur klubi kampion i Francës me shumë gjasa do të duhet të bëjë llogaritë me lamtumirën e Kylian Mbappé. Fenomeni francez është i destinuar të transferohet te Real Madrid, por parisienët nuk duan të mbeten zbuluar. Sulmuesi portugez, bëhet e ditur, është informuar për interesin e PSG dhe gjithashtu do të ishte i hapur ndaj idesë për të dëgjuar propozimin e tyre. Edhe pse personi që do të kryejë operacionin është Luis Campos, drejtor sportiv i klubit parisien që e solli te Lille në 2018.

I fortë nga rinovimi i kontratës deri në vitin 2028, i nënshkruar vetëm verën e kaluar, ku është futur një klauzolë lirimi prej 175 milionë eurosh, Milani pret lëvizjet e para nga francezët. Kështu, nëse PSG vërtet dëshiron ta marrë Leao në Paris (që pikërisht kundër PSG në Milano ai luajti ndeshjen më të mirë të sezonit) do të duhet të vendosë shifra marramendëse në tavolinë.