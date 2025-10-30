Pse u anulua goli i Soulé në Roma–Parma: arbitri e VAR shkaktuan polemika në Olimpico

Roma–Parma në “Olimpico” u mbyll me rezultatin 0-0 pas 45 minutave të para. Skuadra e Gasperinit arriti madje të gjente golin e avantazhit me Soulé, por arbitri Valerio Crezzini, 32-vjeçar nga seksioni i Sienës, me ndihmën e Aureliano në VAR, e anuloi golin. Por pse? Në mikrofon, arbitri sqaroi në stadium se “numri 19 i Romës ndodhej në pozicion jashtë loje, pra i ndëshkueshëm”. Në realitet, u konsiderua e ndëshkueshme pozicioni i Çelik, shumë pranë portierit. Në fakt, u ndoq fjalë për fjalë udhëzimi i fundit i dhënë nga përzgjedhësi i arbitrave, Rocchi, për raste të këtij lloji.
Suzuki, portieri i Parmës, kishte pamjen e topit të penguar pikërisht nga pozicioni i Çelik, edhe pse ky i fundit nuk e preku topin e goditur nga Soulé. Në momentin e goditjes nga argjentinasi, Çelik ndodhej në pozicion jashtë loje brenda zonës së portës. Rocchi kishte sqaruar tashmë gjatë javës për raste të tilla duke thënë: “Sa më afër të jesh, aq më shumë ndikon te portieri.” Dhe në këtë rast, Çelik u konsiderua shumë pranë Suzuki-t, në një pozicion që ndikonte te portieri.
Pozicioni i Çelik në momentin e goditjes së Soulé
Rocchi kishte vlerësuar të nevojshme të sqaronte këtë lloj situatash pas asaj që ndodhi në Milan–Pisa me golin e kuqezinjve dhe pozicionin e diskutueshëm të Pavloviç pikërisht përpara portierit. Rocchi kishte shpjeguar për këtë çështje: “Është një vendim në kufi, por që nga tani e tutje do të anojmë drejt ofside-it: sa më afër të jesh, aq më shumë ndikon te portieri.”
Përzgjedhësi i arbitrave kishte sqaruar se sa më shumë lojtari në pozicion jashtë loje t’i afrohet portierit dhe zonës së portës, aq më i ndëshkueshëm do të jetë. “Po përpiqemi ta bëjmë sa më objektive, duke marrë si parametër afërsinë e lojtarit me portierin: nga tani e tutje do të jetë kështu.”
Dhe pikërisht këtë bëri në këtë rast Aureliano në VAR, duke i treguar arbitrit Crezzini pozicionin ndikues të Çelik ndaj portierit të Parmës. Edhe Luca Marelli, ish-arbitër dhe sot opinionist në DAZN, e shpjegoi drejtpërdrejt se goli do të anulohej për këtë arsye, duke ndjekur saktësisht atë që kishte sqaruar gjatë javës vetë Rocchi. Me pak fjalë, arbitrat e caktuar për Roma–Parma ndoqën me përpikëri udhëzimet e përzgjedhësit të tyre, duke zbatuar menjëherë linjën e tij në rastin e parë që u paraqit.