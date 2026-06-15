Pse tifozët japonezë pastrojnë stadiumin pas çdo ndeshjeje: “Jemi të nderuar që jemi këtu”

Pas barazimit të madh të Japonisë kundër Holandës në Botëror, tifozët japonezë iu përveshën punës dhe pastruan tribunat e stadiumit në Kansas City nga të gjitha mbeturinat. Është një skenë që përsëritet rregullisht në çdo turne të madh ku merr pjesë kombëtarja e tyre: të pajisur me doreza dhe qese mbeturinash, japonezët qëndrojnë në impiant edhe pas vërshëllimës përfundimtare për të pastruar sektorin që i ka pritur, duke lënë të gjitha mbeturinat në një cep, gati për t’u marrë dhe hedhur.
Tashmë është bërë një rutinë dhe nuk është vetëm çështje edukate apo kulture. Një tifoze i shpjegoi kanalit zyrtar të FIFA-s arsyen e këtij veprimi: “Është çështje respekti, për gjithçka”. Jo vetëm tifozët, por edhe lojtarët në dhomat e zhveshjes i lënë gjithçka të pastër, duke shoqëruar shpesh peshqirët e palosur me një shënim të vogël falënderimi për mikpritjen.
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY
— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
Tifozët japonezë pastrojnë tribunat
Ishte një debutim shumë i mirë në Botëror për Japoninë, që ndali Holandën në barazimin 2-2 dhe fitoi një pikë të rëndësishme në garën për t’u kualifikuar në fazën me eliminim direkt. Por vëmendjen e tërhoqi edhe sjellja e tifozëve, të cilët pas ndeshjes qëndruan në stadium për të pastruar tribunat: është një zakon i tyre në çdo turne të madh, ku pajisen me doreza dhe qese për të mbledhur mbeturinat.
After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0
— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026
Kjo rutinë i habit tifozët e tjerë, të mahnitur nga sjellja e tyre. Shpjegimi, megjithatë, është shumë i thjeshtë: “Është pjesë e kulturës sonë, por është edhe çështje respekti për gjithçka. Respekt për lojtarët, për tifozët, por edhe për stadiumin. Jemi të nderuar që jemi këtu, ndaj nuk duam të ndotim dhe pastaj të largohemi. Besoj se kjo është arsyeja pse e bëjmë”. Është një formë falënderimi ndaj atyre që i presin, por edhe një mënyrë për të nderuar Botërorin, njësoj siç bëjnë futbollistët në dhomat e zhveshjes, të cilat rregullohen pas çdo ndeshjeje.