Pse tek disa venat janë shumë të dukshme në lëkurë?

Disa njerëz kanë një dukje shumë të theksuar të venave, në disa raste kjo gjë është më se normale, por në disa duhet konsultuar me një mjek.

Rastet kur venat janë të dukshme e që është normale janë: nga lloji i hollë i lëkurës, pas aktivitetit të shumë fizik si dhe gjatë shtatzënisë.

Këto janë raste kur nuk ka vend për shqetësime, ndërsa rastet kur duhet takuar me një mjek janë kur venat shoqërohen me simptoma si dhimbje kraharori, probleme me frymëmarrjen apo ënjtje.

Rasti më lartë lidhet më sëmundjet e venozes e që nuk bën të anashkalohet.