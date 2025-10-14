Pse Suedia, e fundit në grup me sulmin 210 milionë euro, është lajm i keq për Italinë

Me dymbëdhjetë grupe kualifikimi për Botërorin 2026, skuadrat e vlerësuara si të “koshit të parë” dhe “të dytë” dukeshin të gjitha mjaft të sigurta, të paktën për të luajtur në “playoff”. Por, si zakonisht, dikush fundoset. Zhgënjimi më i madh i këtyre kualifikimeve është Suedia, e cila me një sulm yjesh ndodhet e fundit në grupin e saj dhe është varur në një fije. Teknikisht, vendi i dytë në grup është ende i arritshëm, por vetëm një sërë kombinimesh mund ta çonin Suedinë të kalonte Kosovën dhe Slloveninë. Megjithatë, suedezët kanë një “parashutë” të mirë: vendet në playoff që i takojnë skuadrave që janë paraqitur mirë në Nations League. Pra, pjesëmarrja në playoff është pothuajse e garantuar — dhe kjo, për Italinë, është një lajm shumë i keq.
Suedia e fundit në grup, me Zvicrën në krye
Suedia ndodhet në Grupin B me Zvicrën (koka e grupit), Slloveninë dhe Kosovën. Dukej se ky grup do të ishte një duel mes Suedisë dhe Zvicrës, me Slloveninë si “pengesë” e tretë. Por nuk ka ndodhur kështu. Zvicra fitoi tre ndeshjet e para dhe ka blinduar vendin e parë, ndërsa Suedia nisi duke barazuar 2-2 me Slloveninë (u kap në minutën e 90-të), më pas u mund 2-0 nga Kosova në shtator dhe në ndeshjet e tetorit u mposht nga Zvicra dhe sërish nga Kosova, e cila fitoi 1-0 në Göteborg.
Suedia është praktikisht e varur në një fije. Zvicra është e paarritshme me 10 pikë. Suedia ka vetëm 1, ndërsa Kosova 7. Duke qenë se vlen diferenca e golave dhe jo ndeshjet direkte, skuadra e drejtuar për momentin nga trajneri Tomasson ka ende mundësi teorike për të arritur kosovarët, por duhet t’i fitojë të dy ndeshjet e mbetura — dhe ndërkohë ka përballë edhe Slloveninë, që ka 3 pikë. Suedia duket e humbur.
Gyökeres dhe Isak zhgënjyes: zero gola në Kualifikimet 2026
Dhe kjo është e pabesueshme, duke marrë parasysh se në sulm ish-futbollisti i Milanit mund të hedhë në fushë dy sulmues të jashtëzakonshëm, dy lojtarë që kanë lëvizur tregun me shifra marramendëse: Viktor Gyökeres, i kaluar nga Sporting Lisbona te Arsenali për 65 milionë euro (plus 10 milionë bonus), dhe Alexander Isak, i kaluar nga Newcastle te Liverpool për 145 milionë. Me pak fjalë, të dy kanë sjellë mbi 200 milionë euro në merkaton e fundit verore — dhe deri tani, në këto Kualifikime, kanë qenë një dështim total.
Pse Suedia është një rrezik për Italinë në playoff
Suedia, në Nations League, sezonin e kaluar u paraqit shumë mirë dhe arriti promovimin. Për këtë arsye, ajo përfshihet në grupin e skuadrave që mund të sigurojnë një vend në playoff përmes rrugës së Nations League. Suedia, përveçse nëse ndodh ndonjë përmbysje e jashtëzakonshme, do ta marrë vendin në playoff përmes Nations League — dhe kjo do të thotë se, në momentin e shortit, ajo do të përfshihet në vazon numër 4.
Kush ndodhet në vazon 4, përballet me atë të vazos 1. Italia, pothuajse e sigurt për pjesëmarrje në playoff — siç e ka përmendur edhe Gattuso — do të jetë në vazon 1. Kjo do të thotë se, nëse ky skenar konfirmohet, ekziston një mundësi në katër që Italia të përballet me Suedinë në gjysmëfinalet e playoff-it. Makthi mund të materializohet sërish. Ose ndoshta, njëherë e përgjithmonë, do të marrë fund.