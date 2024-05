Pse Rihanna nuk u shfaq në Met Gala 2024?

Rihanna u detyrua të anashkalonte Met Gala 2024 pasi u sëmur nga gripi, përfaqësuesja e saj konfirmoi për E!News.

Megjithatë, një burim i tha Page Six Style se Rihanna udhëtoi për në NYC pasi u shfaq në Miami për Çmimin e Madh të F1 dhe stilisti i saj u pa në hotelin Carlyle duke përshëndetur ekipin e sigurisë që mbante bizhuteritë e saj më herët gjatë ditës.

Ndërkohë, partneri i saj, A$AP Rocky, u pa duke vrapuar me tuta dhe kufje në Soho të hënën pasdite, ndërsa yjet e tjerë të listës A po përgatiteshin.

Javën e kaluar, themeluesja e Fenty Beauty ngacmoi pamjen e saj të pafinalizuar në një intervistë për “Extra”, duke thënë: ““Do të bëhet fjalë për atë se çfarë do të bëjnë grimi dhe flokët e mi”, duke vënë në dukje se ajo do të zgjedhë mes dy pamjeve shumë të thjeshta. “Unë po paraqitem për darkë”,u shpreh këngëtarja.

Pavarësisht reputacionit të saj si një ikonë e certifikuar e stilit, këngëtarja e “Work” së fundmi pranoi se reperi i “Fashion Killa” – me të cilin ndan djemtë RZA, 1 dhe Riot, 9 muajsh – e turpëron kur bëhet fjalë për veshjet.

“Po ndihem e mërzitur sepse dukem si s-t pranë këtij njeriu. Ndjehem sikur, zot, dukem si asistentja e tij,” tha ajo për Interview muajin e kaluar.

Në vitin 2021, Rihanna dhe Rocky bënë debutimin e tyre në tapetin e kuq në gala “In America: A Lexicon of Fashion” . Ndërsa këngëtarja e “Diamonds” e anashkaloi Met vitin e ardhshëm (ku u nderua me një statujë virtuale), ajo u kthye në vitin 2023 ndërsa ishte shtatzënë me Riot, e veshur me një fustan ë bardhë Valentino.