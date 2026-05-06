Pse po ngrihet një alarm global për Hantavirusin: Frikë për një pandemi të re

Një shpërthim i fundit i rasteve të Hantavirus në një anije turistike mund të jetë vetëm fillimi i një rreziku më të madh global, paralajmërojnë shkencëtarët.
Sipas një studimi të ri të publikuar në Nature, ndryshimet klimatike pritet të rrisin ndjeshëm transmetimin e viruseve nga brejtësit te njerëzit. Studiuesit theksojnë se rritja e temperaturave dhe ndryshimet në habitatet natyrore do të favorizojnë përhapjen e viruseve të rrezikshme, përfshirë edhe Arenaviruset, në zona ku më parë nuk janë shfaqur.
Ekspertët paralajmërojnë se këto zhvillime mund të çojnë në epidemi që rrezikojnë miliona njerëz, veçanërisht në Amerikën e Jugut. Paralelisht me këtë paralajmërim, një situatë alarmante është regjistruar në anijen turistike MV Hondius, e cila ndodhet pranë brigjeve të Kepit të Gjelbër.
Më shumë se 20 turistë britanikë raportohet se janë të bllokuar në bord, ndërsa tre persona – një çift holandez dhe një shtetas gjerman – kanë humbur jetën si pasojë e infektimit. Anija kishte ndaluar më parë në Argjentinë, një zonë ku këto viruse shkaktojnë çdo vit dhjetëra viktima.
Arenaviruset, një grup virusesh të transmetuara nga brejtësit, përfshijnë sëmundje si virusi Guanarito, Machupo dhe Junin, të cilat shkaktojnë ethe hemorragjike me shkallë vdekshmërie nga 5% deri në 30%. Këto infeksione janë të përhapura, por ende pak të studiuara.
Shkencëtarët theksojnë se përhapja e tyre lidhet drejtpërdrejt me ndryshimet në klimë dhe habitatet e brejtësve. Rritja e temperaturave dhe ndryshimet në reshje po ndikojnë në zhvendosjen e këtyre kafshëve, duke rritur kontaktin me njerëzit.
Në studimin e tyre, ekspertët përdorën modele të avancuara me inteligjencë artificiale për të parashikuar se si këto viruse mund të përhapen në dekadat e ardhshme. Rezultatet tregojnë se brenda 20 deri në 40 viteve, rreziku i infeksionit do të ndryshojë ndjeshëm, në varësi të skenarëve të ndryshimeve klimatike.
Sipas studiuesve, disa viruse pritet të zgjerojnë ndjeshëm zonën e tyre të përhapjes. Virusi Guanarito mund të shtrihet nga Venezuela në Kolumbi dhe Brazil, ndërsa Machupo pritet të përhapet në zonat malore të Andeve. Ndërkohë, virusi Junin mund të zgjerohet përtej zonave aktuale në Argjentinë.
Ekspertët paralajmërojnë se popullatat që nuk janë ekspozuar më parë ndaj këtyre viruseve do të jenë më të rrezikuara, pasi mungon imuniteti natyror.
Ndërkohë, situata në anijen MV Hondius mbetet kritike. Rreth 150 persona ndodhen ende në bord, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar disa raste infektimi me hantavirus.
Autoritetet dyshojnë se virusi mund të jetë transmetuar nga brejtësit në anije ose gjatë një ndalese në Amerikën e Jugut. Ekspertët e shëndetit publik nuk përjashtojnë asnjë skenar, duke theksuar se situata kërkon monitorim të vazhdueshëm.
Shkencëtarët përfundojnë se kombinimi i ndryshimeve klimatike, urbanizimit dhe zgjerimit të aktiviteteve njerëzore në habitatet natyrore po krijon kushtet për shpërthime të reja epidemike, duke e kthyer këtë rrezik në një sfidë globale për dekadat e ardhshme.