Pse Osimhen nuk festoi pas golit që eliminoi Juventus nga Champions League

Juventus fitoi, arriti të përmbysë humbjen e ndeshjes së parë, por nuk u kualifikua. Duke përkëdhelur mrekullinë deri në kohët shtesë, i shtyrë nga zemra dhe dëshira për të mos u dorëzuar kurrë. Derisa për t’i dhënë fund ëndrrës së Champions League mendoi Victor Osimhen, që gjeti rrugën e rrjetës dhe i lejoi Galatasaray të rikthehej në buzëqeshje në një mbrëmje makthi. Por në vend që të festonte për largimin e dramës së një eliminimi të bujshëm, ish-sulmuesi i Napolit nuk bëri asnjë shenjë feste, duke qëndruar i pandjeshëm edhe kur u rrethua nga entuziazmi i shokëve.
Arsyeja? E shpjegoi pak më vonë: “Nuk festova për respekt ndaj teknikut Spalletti, të cilin e kam dashur dhe ka pasur një rol të rëndësishëm në karrierën time”.
“I’m disappointed in the performance of the team.”
Victor Osimhen speaks candidly on Galatasaray’s scare against Juventus 👇 pic.twitter.com/7tPdmO2fqi
Osimhen vendimtar: eliminon Juven por nuk feston
Një qëndrim që la të habitur shumëkënd, edhe sepse goli i përkohshëm i 3-1 pati një peshë të madhe specifike, duke thyer inerciën e një ndeshjeje që kishte marrë kahun bardhezi. Goli nën këmbët e Perin ndryshoi historinë e ndeshjes, me pankinën turke që shpërtheu dhe lojtarët në fushë që u çliruan nga makthi me sy hapur. Por pa parë asnjë gjest gëzimi nga autori i golit vendimtar, me Osimhen pothuajse i pandryshueshëm menjëherë pas golit dhe me një shikim të ashpër mes përqafimeve të shokëve. “Ne luajtëm keq, madje edhe me një lojtar më shumë. Nuk kishte nevojë të festoja golin dhe unë nuk jam një futbollist që fsheh emocionet. Pastaj pashë gjithë këtë publik që duartrokiste Juven”.
Osimhen ishte i zemëruar. Me veten, me mbrëmjen e shtrembër, me shokët, me lojën e dobët të shfaqur në mbi 100 minuta. Asnjë top i vërtetë i luajtshëm, shumë tension me një karton të verdhë që e kushtëzoi dhe edhe pak frustrim për dy raste të humbura që mund ta mbyllnin ndeshjen më herët: “Kjo ndeshje ishte zhgënjim për ne”, tha ai. “Duhet t’i bëjmë komplimente Juventusit që edhe me dhjetë lojtarë luftoi fort. Shënuan dy gola. Jam shumë i lumtur që kaluam në raundin tjetër. Por kemi shumë për të përmirësuar dhe duhet të jemi të vetëdijshëm”.