Pse në Milan-Lazio arbitri nuk jep penallti kundër Pavlovic me VAR: arsyeja, e gabuar

Në minutën e 95’, Lazio kërkon një penallti për prekjen me dorë të Pavlovic që, i penguar nga Marusic, në rënie, devijon topin me krahun e majtë (bërryl) kur Romagnoli e goditi topin nga një distancë e afërt. Shpërthen kaosi, Allegri përjashtohet për protesta. Për arbitrin, Collu, ajo situatë loje nuk është e dënueshme me penallti. Ai arrin në këtë vendim pas një kontrolli të gjatë nga VAR-i dhe një rishikimi të nxehtë në monitor.
Pse? Ai merr vendimin pasi kryen on-field-review, të cilën ia sugjerojnë kolegët në kabinën e regjisës: ata kanë parë diçka që meriton një vlerësim më të thelluar. Zgjedhja përfundimtare është e saktë, por shpjegimi që jep ngre pikëpyetje. Nuk është për shkak të distancës së afërt mes Romagnoli dhe Pavlovic, dhe pikërisht kjo është pika e dobët që krijon konfuzion: ai fillimisht pretendon se “krahu është jashtë përmasash”, pastaj thekson se “mbrojtësi pëson një faull”.
Pse Collu bën mirë që nuk jep penallti, por gabon në arsyetim
Në thelb, nëse nuk ka akorduar penallti për bardhekaltërit – bazuar te komunikimi që jep vetë Collu drejtpërdrejt në fushë pas OFR-së – është për shkak të tërheqjes së pësuar nga mbrojtësi i kuqezi. Por në realitet është vetë Pavlovic ai që e tërheq kundërshtarin, shtyrja është reciproke siç ndodh shpesh në situata të tilla. Pra, nuk është ajo shkelja që i bën të pavlefshme protestat e Lazios dhe që motivon mosdhënien e penalltisë.
Në të vërtetë, ajo prekje me dorë nuk duhet ndëshkuar për tre arsye themelore: së pari, distanca e afërt e Pavlovic me Romagnoli; nuk ka asnjë lëvizje të krahut drejt topit, madje del se është i përshtatshëm duke marrë parasysh qëndrimin dhe efektet e kontrastit (lojtari është i paekuilibruar, gati të bjerë përpara); ai është pothuajse i kthyer me shpinë kur topi e godet në nivelin e bërrylit.
Në transmetim të drejtpërdrejtë në DAZN, ish-arbitri Marelli e përqendron analizën pikërisht te “rruga e gabuar” me të cilën Collu arriti në atë përfundim. “Sipas mendimit tim nuk ka penallti për tre arsye. Një: afërsia ekstreme e lojtarëve. Dy: krahu nuk lëviz drejt topit. Tre: Pavlovic është me shpinë, prandaj nuk ka elementë për akordimin e një penalltie.”
Pjesa e dytë e arsyetimit shkon në thelbin e çështjes: “Collu ka marrë vendimin e duhur, por për rrugën e gabuar. Ai thotë që Pavlovic tërhiqet nga Marusic, por nga ajo që shihet tërheqja është reciproke. Do të kishte qenë më e thjeshtë dhe e drejtë të dilte nga on-field-review duke njoftuar që penalltia nuk mund të akordohej sepse krahu është në një pozicion natyral. Përkundrazi, shpjegimi që ai dha i hap rrugë shumë kritikave. Pse? Është e qartë që të dy lojtarët e tërheqin njëri-tjetrin.”
On-field-review kaotike: Allegri përjashtohet për protesta
Bardhekaltërit protestojnë dhe kërkojnë penallti. Në pankinë Allegri është i tërbuar, shpërthen kur kupton se – pas kontrollit nga salla VAR – arbitri shkon te on-field-review. Trajneri i Milanit shkon edhe fytyrë më fytyrë me arbitrin për t’u ankuar hapur kundër asaj vendimmarrjeje: merr të kuqin dhe largohet. Çfarë i ka thënë? E zbulon vetë ai në TV, duke kujtuar se ishte përjashtuar nga i njëjti arbitër edhe kundër Cremonese-s: “Sa herë që je ti, gjithmonë ndodh një rrëmujë”. Dhe, para se të largohej nga fusha, ai ka një debat me zëvendësin e Sarrit.
Duhet t’i ndajnë dhe prej saj lind një (pothuajse) sherr që përfshin edhe pankinat. Vetëm pas atij kaosi, Collu arrin të kryejë rishikimin e episodit dhe vendos që nuk ka elementë për të akorduar penalltinë. Por, në dhënien e shpjegimit, jep një motivim që nuk është i saktë. Në përmbledhje, ai arrin në vendimin e duhur, por duke ndjekur rrugën e gabuar.