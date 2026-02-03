Pse Milan nuk firmoi me Mateta: duhet të operohet e të qëndrojë jashtë për 3-4 muaj

Sinjali më domethënës, në fund të fundit, erdhi pikërisht nga Crystal Palace, që përfundoi blerjen, mjaft të kushtueshme, të Jorgen Strand Larsen pavarësisht mungesës së largimit, me të ardhura përkatëse, të Jean-Philippe Mateta. Sepse sulmuesi francez, që brenda pak orësh u shndërrua nga një e ardhme e mundshme për Milanin në një rrezik të shmangur, problemin në gju e ka vërtet. E vizituan plot tre mjekë dhe nga të gjithë erdhi drita e kuqe: i papërshtatshëm ose, të paktën, i destinuar për një ndalesë jo të vogël. Sulmuesi francez ka “një problem të dukshëm në kërcin e gjurit” dhe për këtë arsye, qoftë tani apo në fund të sezonit, do të duhet të përfundojë nën bisturi. Pasoja: tre ose katër muaj për t’u rikthyer në fushë. Një kohë që Milani apo Juventusi sot, por edhe nesër, nuk mund ta përballojnë duke pritur.
Dhe është për të ardhur keq, sepse profili mund të ishte ai i duhuri për të dyja. Sulmues trupmadh, i aftë të mbajë repartin i vetëm, shumë i fortë me kokë, me prezencë të madhe brenda zonës. Gjithçka që, për arsye të ndryshme, kuqezinjtë dhe bardhezinjtë sot nuk e kanë. Do të duhet kështu të shohin përreth për verën, edhe pse ai çmim, rreth 35 milionë, për një sulmues të mirë ishte padyshim interesant. Milani mund të provojë ndoshta të rikthehet për Vlahovic, që pikërisht Juventusi do ta humbasë, por për Dusan ka disa klube dhe kjo mjafton për të rritur kostot, me pagën aktualisht jashtë mundësive para së gjithash.
Pa harruar, ndër të tjera, se Fullkrug nuk është aspak një lojtar për t’u hedhur poshtë. Sigurisht, nuk është më i ri (32 vjeç) dhe kështu nuk mund të konsiderohet një investim për të ardhmen, por është i shëndetshëm, di të bëjë qendërsulmuesin në kuptimin e plotë dhe, mbi të gjitha, blerja e tij përfundimtare do të kushtonte vetëm pesë milionë. Por vera, përveçse është larg, është edhe e gjatë. Gimenez mbetet një emër me gjasa për t’u larguar, Nkunku po ashtu. Të gjitha mundësi të mira për të bërë para dhe për të krijuar një fond për t’u riinvestuar. Me një shënim jo të parëndësishëm: Championsi dhe të ardhurat përkatëse mbeten prioriteti i madh.