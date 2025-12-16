Pse Milan do Füllkrug për të zëvendësuar Gimenez: goli i fundit ishte para 8 muajsh

Niclas Füllkrug duket tashmë profili i zgjedhur nga Milani për repartin ofensivë në prag të merkatos së janarit. Jo thjesht një mundësi, por pothuajse një domosdoshmëri për të marrë sulmuesin gjerman, i cili do të vinte në Milano pothuajse me siguri për të zëvendësuar Santi Gimenez. Sulmuesi meksikan, titullar që nga fillimi i sezonit nën drejtimin e Allegrit, vuan nga një dëmtim në kyçin e këmbës që nuk po i jep paqe dhe që e ka detyruar lojtarin të kryejë disa konsulta në Holandë për të vlerësuar një ndërhyrje kirurgjikale të mundshme.
Dhe kështu hyn në skenë Füllkrug, i cili thuhet se ka marrë tashmë miratimin e vetë Allegrit dhe që, së bashku me Tare, mund të mbyllë operacionin në kohë të shpejtë. Një marrëveshje që do të konkretizohej me huazim të thatë për 6 muaj, përpara se të vlerësohet më pas një vazhdim i mundshëm në fanellën kuqezi edhe për sezonin e ardhshëm. Por pse Milani dhe Allegri duan pikërisht atë?
Füllkrug është 32 vjeç dhe sezonet e tij më të mira i ka kaluar padyshim në Gjermani, mes Wolfsburgut dhe Borussia Dortmundit, përpara transferimit në Premier League te West Ham, ku megjithatë nuk ka lënë gjurmë siç pritej: goli i fundit e ka shënuar në prill të vitit 2025.
Pse i pëlqen Allegrit pavarësisht mungesës së golave
Ndeshja 2-2 kundër Bournemouth më 5 prill 2025 ishte hera e fundit që gjermani u shfaq në tabelën e golashënuesve. Që nga ajo ditë, asnjë gjurmë e Füllkrug në statistikat e golave. Atëherë pse i pëlqen Allegrit, nëse rendimenti është praktikisht i njëjtë me atë të Gimenez?
Përgjigjja është e qartë: lidhet me punën që gjermani bën në sulm në shërbim të gjithë repartit ofensiv të Milanit, mbi të gjitha për Leao dhe Pulisic. Ai është një lojtar që di të lëvizë në gjithë frontin sulmues dhe që mund të ofrojë më shumë zgjidhje loje, edhe gjatë ndeshjes.
Një lloj Mandzukic, pra një garanci, por me dallimet përkatëse. Kroati te Juventusi u përdor nga Allegri madje edhe si anësor, gjë që me Füllkrug nuk do të ishte e mundur. Megjithatë, bëhet fjalë për një lojtar bujar, që punon dhe lufton për skuadrën në sulm me fizikun e tij, dhe kjo është ajo që sot i intereson më shumë Allegrit për të favorizuar më pas golat e Leao dhe Pulisic, pa harruar Nkunku, i cili po paraqitet mirë në daljet e fundit.
Javët e ardhshme do të jenë vendimtare për të çuar përpara marrëveshjen dhe për ta mbyllur atë eventualisht.