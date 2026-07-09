“Pse më godet?”: dy gazetarë zihen gjatë konferencës për shtyp të Brahim Diaz para Francë-Marok

Ndërsa Brahim Diaz po niste t’u përgjigjej disa pyetjeve, nga fundi i sallës së shtypit u dëgjuan disa zëra. Marokeni u ndal papritur, sepse vuri re se dy gazetarë po ziheshin me njëri-tjetrin: tensioni rritet para ndeshjes çerekfinale të Botërorit mes Francës dhe Marokut, vendimtare për sigurimin e një vendi në gjysmëfinale. Ajo që është në lojë është shumë e madhe dhe nervozizmi ndihet edhe mes gazetarëve, fatmirësisht pa pasoja të rënda.
Skena ishte krejtësisht e papritur dhe u bë virale në rrjetet sociale edhe për reagimin e lojtarit të Real Madrid, i cili hapi sytë i habitur teksa po fliste. Në anën tjetër të sallës dy gazetarë po grindeshin hapur dhe u desh ndërhyrja e stafit të FIFA-s për të qetësuar situatën dhe për t’i lejuar Marokut të rifillonte konferencën e tij për shtyp, e cila fatmirësisht përfundoi me një të qeshur.
😳🇲🇦 Dos periodistas SE PUSIERON A DISCUTIR EN PLENA CONFERENCIA de Brahim Díaz. pic.twitter.com/HlnqNrsTtD
— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026
Reagimi i Brahim Diaz ndaj sherrit
Përgjigjja e marokenit u ndërpre nga disa zëra që vinin nga fundi i sallës së shtypit, ku Maroku po mbante konferencën e zakonshme para ndeshjes. Sonte në orën 22:00 ata do të përballen me Francën në çerekfinalet e Botërorit, por tensioni për ndeshjen kishte nisur që disa orë më parë. Brahim Diaz po fliste, një gazetar ngriti dorën për të rezervuar pyetjen pasuese dhe pa e kuptuar bllokoi pamjen e një kameramani që ndodhej pas tij. Ky shqetësim i vogël u shndërrua shpejt në një debat mes të dyve. “Pse më godet?” bërtiti i pari; “Jo, ti më godite mua”, iu përgjigj tjetri, duke ngritur gjithnjë e më shumë tonet.
Ata nuk u qetësuan as kur të pranishmit e tjerë kërkuan heshtje, ndërsa lojtari i shikonte me sy të zgurdulluar nga habija pranë trajnerit të tij, Mohamed Ouahbi. Debati vazhdoi për disa sekonda derisa një punonjës i FIFA-s ndërhyri për t’i ndarë dhe për të shmangur përshkallëzimin e situatës. Në fund ishte Brahim Diaz ai që e shuajti tensionin me një batutë që bëri të qeshte salla e shtypit: “E kam harruar tashmë pyetjen”. Konferenca përfundoi pa probleme, por parapriu shkëndijat që do të shihen në fushë mbrëmjen e sotme, ku objektivi është arritja në gjysmëfinalet e Botërorit.