“Pse jeni kaq fëlliqësira”/ Korreshi nxjerr ilaçet që mungojnë në spitalin e Lushnjes

Deputeti demokrat Saimir Korreshi, ka reaguar ashpër ndaj qëndrimit të Ministrisë së Shëndetësisë, pas akuzave të tij lidhur me mungesën e infrastrukturës, medikamenteve në spitalin e Lushnjes.
Në reagimin e tij në Facebook, Korreshi ka renditur një sërë medikamentesh që mungojnë në spital. Gjithashtu ai thekson se një pjesë të ilaçeve pacientët detyrohen që t’i blejnë sepse spitali nuk ua mundëson.
REAGIMI I PLOTË;
Ministria e Shendetesise paska reaguar!
O Zot!!
Po si mund te jeni kaq fellqësira.
Mungojne keto medikamente :
Paracetamoli intravenoz ( temperature e larte , dhimbje) . ( ndjehet me shume mungesa te urgjenca e te rriturve edhe pediatrise )
omeprazoli intravenoz ( dhimbje stomaku)
Tramadol ampule (dhimbje)
Diklofenak ampule ( dhimbje )
Buskopan ampule ( per dhimbje barku)
Prometazine ampule ( per alergji )
Amiodarone ampule ( per rrahje te larta zemre )
Vigonat ( mungojne disa here gjate vitit , shumicen e kohes ne pediatri )
Serumet ringer ( mungojne shumicen e kohes ne repartin e maternitetit dhe urgjences te te rriturve)
Antibiotiku levofloksacine intravenoze (mungon shumicen e kohes ne repartin e kirurgjise, infektiv )
Antibiotiku amikacine ( mungon shumicen e kohes ne repartin e pediatrise)
Antibiotiku ceftriakson intravenoz , mungon aktualisht ne pediatri .Femijet e shtruar qe e kane terapi ne mjekim duhet ta blejne sepse spitali nuk ja mundeson sepse shpesh here i del mungese edhe i detyrojne mjeket te bejne terapi me antibiotike te tjere kur realisht i duhet ky lloj. Mungon edhe ne pavionin e infektivit ku eshte i domosdoshem per trajtimin e shume diagnozave te ndryshme.
Per te tjerat neser ne Spital takohemi.