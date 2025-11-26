Pse humbja e Manchester City ndaj Leverkusen është rezultat i keq për Juve e Napoli

Manchester City –Bayer Leverkusen 0-2! E pabesueshme në “Etihad”. Ky është pa dyshim rezultati më tronditës i ditës së pestë të Champions League. Mark Flekken, portieri holandez i Leverkusen, ka qenë vendimtar. Heroik holandezi, i cili ka kryer 9 pritje, madje më shumë se gjysmën prej tyre ndaj goditjeve nga brenda zonës së rreptësisë. Një rezultat që i rikthen mendimet e këqija teknikut Pep Guardiola dhe që ia e vështirëson jetën shumë skuadrave, përfshirë Napolin dhe Juven, të cilat duhet gjithmonë të bëjnë llogaritë—dhe t’i bëjnë ato mirë —sepse tani pragu i pikëve për të arritur në playoff rritet.
Flekken vendimtar, City–Bayer 0-2
Guardiola ndryshoi madje dhjetë lojtarë krahasuar me humbjen ndaj Newcastle. Në stol Haaland dhe Donnarumma. Leverkusen, i rigjeneruar nga trajneri danez Hjulmand, gjeti avantazhin me Grimaldon dhe në pjesën e dytë dyfishoi me Schick. Para dhe pas golave të gjermanëve City e provoi, u futën në lojë edhe pesë lojtarë të mëdhenj, gjuajti drejt portës nga çdo pozicion. Mark Flekken kreu 9 pritje dhe mbylli me një XG golash të shpëtuar prej 2.18. Shifrat flasin vetë.
Napoli dhe Juventus janë pas edhe ndaj Bayer Leverkusen
Dhe shifrat janë thelbësore në këtë moment. Sepse me këtë formulë të re—është e re edhe pse është hera e dytë—duhet të fitosh, por duhet të kesh edhe një “ndihmëz” nga të tjerët. Sepse kombinimi, krejtësisht i rastësishëm, është fryt i një efekti domino, i dhënë edhe nga një zinxhir rezultatesh. Inter, nga katër skuadrat italiane, është e vetmja me erën në favor. Atalanta, pavarësisht ndryshimit të trajnerit, është e vendosur mirë, por nuk mund të rehatohet. Juventus dhe Napoli kanë arritur të fitojnë dhe kështu mbeten në lojë, duke qenë të dyja mes 24 ekipeve të para, në pritje të nëntë ndeshjeve të tjera të ditës së pestë.
Gjashtë pikë për teknikun Spalletti dhe shtatë për Conte. Pragu minimal për të kaluar ka qenë 11 pikë një vit më parë, dukej se mund të ulej. Por fitoret e Leverkusen, si edhe ato të Marseille dhe Union SG, nuk janë lajme të mira për Napolin dhe Juven, të cilat janë në ndjekje dhe nuk mund të lejojnë hapa fals. Dhe tani ato ndodhen pas edhe ndaj Leverkusen, që i ka marrë tre pikë Manchester City, i cili megjithatë nuk përfshihet në grupin e skuadrave të ngjeshura, siç ndodh me Barcelonën (e mundur 3-0 nga Chelsea), që tani ka 7 pikë, njësoj si Napoli, Atalanta, që sot luan në Frankfurt, dhe Qarabag.