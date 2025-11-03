Pse Fabregas vendosi një futbollist në anë të zonës gjatë penalltisë në Napoli-Como

Puna mbi goditjet standarde është gjithnjë e më e rëndësishme, dhe këtë e tregoi edhe Cesc Fabregas me rastin e ndeshjes Napoli-Como. Trajneri spanjoll vendosi një lojtar në anën e shkurtër të zonës me rastin e penalltisë së akorduar për skuadrën e tij pas faullit ndaj sulmuesit Alvaro Morata.
Pse kjo zgjedhje? Trajneri i Comos vendosi një futbollist në anën e shkurtër të zonës së penalltisë për të përfituar nga një ribatim anësor i mundshëm i portierit të Napolit: një ide shumë e veçantë, por që mund të funksiononte në rast se topi do të devijohej anash dhe jo në qendër, siç ndodhi në rastin e gjuajtjes së spanjollit Morata.
Sipas rregullores kjo lejohet, për sa kohë që lojtari qëndron në distancën prej 9.15 metrash, pra jashtë zonës, dhe sidomos prapa pikës së gjuajtjes së penalltisë, sepse ndryshe do të konsiderohej në pozicion jashtë loje, ashtu si në një goditje të drejtpërdrejtë dënimi.
Ancora un rigore annullato da Milinković-Savić!
Il portiere azzurro risponde così a Morata
Fabregas vendosi një lojtar në anë: arsyeja
Cesc Fabregas vendosi Smolcic në anën e shkurtër të zonës me rastin e penalltisë së dhënë për Comon kundër Napolit, për të shfrytëzuar një ribatim të mundshëm anësor të portierit, por Milinkovic-Savic e devijoi topin në qendër dhe shmangu që topi të merrej nga mbrojtësi i skuadrës lombarde.
Nuk është hera e parë që Como bie në sy për punën në goditjet standarde, dhe kjo duket të jetë ideja më e fundit që trajneri spanjoll, bashkë me stafin e tij, ka kërkuar ta sjellë në fushë.
Për fat të keq të Comos, dhe për fat të mirë të skuadrës së Antonio Conte, situata e lojës nuk u konkretizua, dhe tani të gjithë e dinë se kjo mundësi duhet marrë në konsideratë për ndeshjet e ardhshme të Comos. Zgjidhjet në goditjet e dënimit po studiohen gjithnjë e më në detaje, dhe kjo ide e fundit e zbatuar në fushë nga skuadra e Fabregas është dëshmia më e qartë e kësaj.