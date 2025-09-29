Pse Estupinan duhet t’u paguajë para shokëve të Milan, pas përjashtimit me Napolin

Fitorja 2-1 kundër Napolit për Milanin e teknikut Massimiliano Allegri pati dy fytyra: gëzimin për tre pikët që vlejnë për kryesimin e përkohshëm në renditjen e Serisë A dhe vuajtjen për të luajtur mbi gjysmë ore në inferioritet numerik. Episodi kyç i ndeshjes në San Siro mban firmën e Pervis Estupinan, i përjashtuar në minutën e 57-të për faullin për penallti ndaj Di Lorenzos më pas të shndërruar në gol nga De Bruyne.
Ekuadoriani ia besoi menjëherë rrjeteve sociale mesazhin e tij për tifozët: “Një mbrëmje e ëmbël e hidhur për mua, por krenar për skuadrën për përkushtimin dhe sakrificën në fitoren me 10 kundër një kundërshtari të vështirë”. Jo një thjesht ndjesë, por një mënyrë për të theksuar unitetin e grupit dhe lidhjen me tifozët, të falënderuar hapur: “Faleminderit kuqezinjve tanë për mbështetjen dhe forcën në momentet e vështira. Kjo fitore është edhe e tyre. Forza Milan”.
Maignan i kujton Estupinan gjobën për tu paguar
Gabimi i tij nuk e dëmtoi besimin e dhomës së zhveshjes. Përkundrazi, kompaktësia e treguar nga skuadra në mbrojtjen e avantazhit e shndërroi mbrëmjen në një manifest bashkimi, që e kënaqi shumë trajnerin. Dhe pikërisht nga dhoma e zhveshjes erdhi episodi i vogël që ngjalli shumë kureshtje.
Nën postimin e shokut, në fakt, kapiteni Mike Maignan komentoi: “Bravo Hermano, tani dinero, dinero”. Një frazë që i bëri tifozët kuriozë: pse Estupinan duhet t’u paguajë para shokëve? Përgjigjja është e thjeshtë dhe lidhet me një rregull të brendshëm të grupit.
Estupinan
Rregullorja e brendshme e dhomës së zhveshjes së Milanit
Siç mësohet nga Fanpage.it, kur një futbollist i Milanit përjashtohet, ai është i detyruar të vetëtatimohet dhe të derdhë një gjobë në një fond të përbashkët. Nuk bëhet fjalë pra për sanksione të vendosura nga shoqëria, por për një nismë të lindur brenda dhomës së zhveshjes për të forcuar ndjenjën e përgjegjësisë dhe të bashkimit.
Është kapiteni Maignan ai që e kujton publikisht, me rolin e “arkëtarit” dhe garantuesit të kësaj tradite. Përgjigjja e Estupinan e konfirmon: “Asnjë problem, kapiten. E rëndësishme është fitorja”. Një përgjigje që e mbylli episodin me ironi, por që pasqyron mirë shpirtin e grupit.
Ç’bëhet me paratë e gjobave të paguara nga futbollistët?
Fondi i krijuar me këto sanksione të brendshme nuk ka një destinacion të fiksuar. Për të vendosur se si të përdoren shumat e mbledhura janë vetë lojtarët çdo herë. Mund të bëhet fjalë për darka skuadre, aktivitete grupi ose nisma bamirësie: e rëndësishme është që të mbetet një pasuri e përbashkët e dhomës së zhveshjes.
Në këtë mënyrë “ndëshkimi” shndërrohet në një gjest pjesëmarrjeje kolektive. Kush gabon kontribuon drejtpërdrejt në arkën e përbashkët, duke forcuar atë kulturë të sakrificës që Estupinan e theksoi në postimin e tij.
Në përfundim, përjashtimi kundër Napolit do t’i kushtojë mbrojtësit një ditë skualifikim dhe një gjobë të brendshme. Por, paradoksalisht, pikërisht nga ai episod lindi një imazh i fortë: ai i një Milani të aftë për të bërë grup edhe në vështirësi, duke e shndërruar një gabim individual në një rast për unitet.