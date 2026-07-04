Pse Egjipti po shikonte një ndeshje të Real Madrid në kompjuter para penalltive me Australinë në Botëror

Pamja më e veçantë e ndeshjes Australi-Egjipt erdhi edhe para se të niste lotaria e penalltive. Ndërsa Socceroos po përgatitnin lëvizjen surprizë, duke futur në fushë Mathew Ryan në minutën e 119-të posaçërisht për të pritur penalltitë, disa futbollistë të Egjiptit u filmuan teksa po shikonin në një kompjuter pamjet e një ndeshjeje të Real Madrid. Jo për t’u shpërqendruar, por pikërisht për të studiuar portierin australian.
Ryan, në fakt, sezonin e kaluar kishte luajtur në La Liga me Levante dhe ishte përballur edhe me Real Madrid. Kështu, në çastet e fundit para penalltive, stafi dhe lojtarët egjiptianë u përpoqën të merrnin informacione mbi lëvizjet e tij: si pozicionohet në vijën e portës, në cilën anë ka prirje të hidhet dhe cilat gjeste përsërit para vrapimit të kundërshtarit. Një detaj thuajse laboratorik, që u bë vendimtar në natën kur Egjipti eliminoi Australinë nga Botërori 2026.
Zgjedhja e Australisë dukej e studiuar: jashtë Patrick Beach, autor i një ndeshjeje të mirë, brenda Ryan për momentin më delikat. Por plani i Tony Popovic u kthye në një bumerang. Egjipti shënoi të katër penalltitë e ekzekutuara, ndërsa Australia humbi dy, duke e mbyllur serinë 4-2 pas barazimit 1-1 në kohët shtesë.
Panenka e Salah ndaj Ryan dhe gjesti pas penalltisë vendimtare
Momentin simbol e firmosi Mohamed Salah. Përballë portierit që kishte hyrë në fushë vetëm për penalltitë, kapiteni i Egjiptit zgjodhi zgjidhjen më të ftohtë dhe më të rrezikshme: një panenka. Ryan u hodh në njërën anë, ndërsa Salah e ngriti topin në qendër të portës, duke përmbysur edhe psikologjikisht kuptimin e zëvendësimit të Australisë.
Pas penalltisë vendimtare të Hossam Abdelmaguid, afrikano-veriorët shpërthyen në festë. Salah, i cili pak më parë kishte shënuar me një panenka të ftohtë, u dallua edhe për një gjest fair play: ai u dha dorën dhe ngushëlloi disa futbollistë australianë, që mbetën të shtrirë në tokë pas eliminimit. E gjithë ndeshja e tij ishte aty: gjakftohtësi nga pika e bardhë dhe lidership edhe pas penalltisë së fundit.
Pamja më e veçantë e ndeshjes Australi-Egjipt erdhi edhe para se të niste lotaria e penalltive. Ndërsa Socceroos po përgatitnin lëvizjen surprizë, duke futur në fushë Mathew Ryan në minutën e 119-të posaçërisht për të pritur penalltitë, disa futbollistë të Egjiptit u filmuan teksa po shikonin në një kompjuter pamjet e një ndeshjeje të Real Madrid. Jo për t’u shpërqendruar, por pikërisht për të studiuar portierin australian.
Ryan, në fakt, sezonin e kaluar kishte luajtur në La Liga me Levante dhe ishte përballur edhe me Real Madrid. Kështu, në çastet e fundit para penalltive, stafi dhe lojtarët egjiptianë u përpoqën të merrnin informacione mbi lëvizjet e tij: si pozicionohet në vijën e portës, në cilën anë ka prirje të hidhet dhe cilat gjeste përsërit para vrapimit të kundërshtarit. Një detaj thuajse laboratorik, që u bë vendimtar në natën kur Egjipti eliminoi Australinë nga Botërori 2026.
🚨 Egypt watching Kylian Mbappé’s penalty vs Mat Ryan before the shootout vs. Australia. pic.twitter.com/lZ5PxY6a80
— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 3, 2026
Zgjedhja e Australisë dukej e studiuar: jashtë Patrick Beach, autor i një ndeshjeje të mirë, brenda Ryan për momentin më delikat. Por plani i Tony Popovic u kthye në një bumerang. Egjipti shënoi të katër penalltitë e ekzekutuara, ndërsa Australia humbi dy, duke e mbyllur serinë 4-2 pas barazimit 1-1 në kohët shtesë.
Panenka e Salah ndaj Ryan dhe gjesti pas penalltisë vendimtare
Momentin simbol e firmosi Mohamed Salah. Përballë portierit që kishte hyrë në fushë vetëm për penalltitë, kapiteni i Egjiptit zgjodhi zgjidhjen më të ftohtë dhe më të rrezikshme: një panenka. Ryan u hodh në njërën anë, ndërsa Salah e ngriti topin në qendër të portës, duke përmbysur edhe psikologjikisht kuptimin e zëvendësimit të Australisë.
Pas penalltisë vendimtare të Hossam Abdelmaguid, afrikano-veriorët shpërthyen në festë. Salah, i cili pak më parë kishte shënuar me një panenka të ftohtë, u dallua edhe për një gjest fair play: ai u dha dorën dhe ngushëlloi disa futbollistë australianë, që mbetën të shtrirë në tokë pas eliminimit. E gjithë ndeshja e tij ishte aty: gjakftohtësi nga pika e bardhë dhe lidership edhe pas penalltisë së fundit.
Për Egjiptin është një fitore historike: pas barazimit 1-1 të ardhur nga goli i Emam Ashour dhe autogoli i Mohamed Hany, penalltitë i hapën derën e 1/8-ve të finaleve. Dhe ajo skenë me kompjuterin, ku lojtarët egjiptianë studionin Ryan përmes një ndeshjeje të Real Madrid, do të mbetet si një nga imazhet më të veçanta të këtij Botërori.
Për Egjiptin është një fitore historike: pas barazimit 1-1 të ardhur nga goli i Emam Ashour dhe autogoli i Mohamed Hany, penalltitë i hapën derën e 1/8-ve të finaleve. Dhe ajo skenë me kompjuterin, ku lojtarët egjiptianë studionin Ryan përmes një ndeshjeje të Real Madrid, do të mbetet si një nga imazhet më të veçanta të këtij Botërori.