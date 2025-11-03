Pse Cristiano Ronaldo postoi moton e Juventusit duke marrë miliona pëlqime

Minuta e 114′ e ndeshjes së Saudi Pro League mes Al Nassr dhe Al Fayha, rezultati është 1-1, një barazim që nuk mund t’u përshtatet vendasve, gjithnjë e më të shkëputur në krye të renditjes. Koha shtesë e dhënë nga arbitri është e pafund, gati sa një pjesë shtesë. Ka një kontakt në zonën e miqve që gjykohet si faull dhe arbitri akordon penallti për Al Nassr: i gjithë stadiumi, shokët e skuadrës, kundërshtarët dhe shikuesit e dinë tashmë kush do ta godasë. Nga pika e bardhë shkon i patrembur Cristiano Ronaldo, i cili kishte shënuar tashmë golin e barazimit pas avantazhit fillestar të Al Fayha, dhe 40-vjeçari portugez nuk gaboi.
Fitore në sekondat e fundit dhe më pas postimi pas ndeshjes, si në Instagram ashtu edhe në X, për të festuar arritjen: “Fino alla fine!” (“Deri në fund!”), shkruan në anglisht Ronaldo, duke marrë pikë për pikë moton e Juventus — ku luajti për tre vite, nga 2018 deri në 2021 — dhe duke mbledhur miliona “like”.
Cristiano Ronaldo: gjithmonë “deri në fund”
Ronaldo e njeh mirë atë moto, dhe jo vetëm sepse e ka përjetuar te Juventusi (ku fitoi dy tituj kampionë, një Kupë Italie dhe dy Superkupa italiane), por sepse ai vetë e ka mishëruar gjatë gjithë karrierës së tij: të mos dorëzohesh kurrë, të mos heqësh dorë kurrë. Derisa të ketë fuqi, derisa arbitri të bjerë bilbilin. Ky është mantra i yjeve të mëdhenj, dhe fitorja në minutën e 14-të të shtesës është rasti i përsosur për ta rikthyer në përdorim dhe për ta shoqëruar me fotografinë e tij në festën e çmendur bashkë me tifozët.
Ora e golave vazhdon të ecë: 952 gola në karrierë për CR7
Me dopietën kundër Al Fayha, fituesi pesë herë i Topit të Artë arriti në 9 gola të shënuar në 10 ndeshje në këtë fillim sezoni me Al Nassr, ndërsa bilanci i tij monstruoz në karrierë vazhdon të rritet: tani është në kuotën 952, dhe arritja e 1000 golave duket gjithnjë e më shumë një formalitet për Cristianon, duke pasur parasysh që kontrata e tij, e sapo rinovuar me klubin saudit, skadon në qershor 2027 dhe se ndërkohë po vazhdon të shënojë edhe me kombëtaren e tij, me të cilën është shumë pranë kualifikimit për Botërorin e ardhshëm.
Ronaldo ulërin “deri në fund”, edhe pse, sipas tij, një fund nuk duket se ekziston… “E them gjithmonë që jetëgjatësia arrihet vetëm me pasion, dhe unë vazhdoj ta ndiej atë pasion. Qoftë kur shënoj apo jo, kjo është je
ta ime, dhe ka qenë gjithmonë. Ja pse dua të vazhdoj të luaj sa kohë që këmbët do të më lejojnë.”