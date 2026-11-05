Pse Cristiano Ronaldo feston golat me shkronjën “M”: një mesazh për objektivin e fundit të karrierës

Cristiano Ronaldo po i afrohet gjithnjë e më shumë një shifre që mund të shënojë historinë e karrierës së tij. Më 29 tetor, në fitoren 5-3 të Al Nassr kundër Al-Kholood, portugezi realizoi një tregolësh, duke e çuar në 985 numrin e golave të shënuar gjatë karrierës. Për të arritur kuotën e 1000 golave i mungojnë tashmë vetëm 15.
Gjatë javëve të fundit, përveç golave, vëmendjen e tifozëve e ka tërhequr edhe një festim i ri i yllit portugez. Me gishtat e duarve, Ronaldo duket sikur formon shkronjën “M”. Ky gjest ka ngjallur kuriozitet, pasi në numrat romakë shkronja “M” përfaqëson pikërisht numrin 1000. Një interpretim që lidhet drejtpërdrejt me objektivin madhor të pesë herë fituesit të Topit të Artë.
Kur mund të shënojë CR7 golin e 1000-të?
Kalendari i Al Nassr deri në fund të vitit përfshin pesë ndeshje në Saudi Pro League dhe dy takime në AFC Champions League Elite. Këtyre sfidave mund t’u shtohet edhe ndeshja e prapambetur kundër Al Hazem, e cila ishte shtyrë më herët. Për të arritur shifrën e 1000 golave deri në dhjetor, Ronaldo do të duhej të ruante një mesatare prej më shumë se dy golash për ndeshje, një ritëm jashtëzakonisht i vështirë për t’u mbajtur. Për më tepër, portugezi mund të grumbullohet nga kombëtarja e Portugalisë për ndeshjet ndërkombëtare të nëntorit kundër Uellsit dhe Danimarkës. Emri i tij është përfshirë në listën paraprake.
“Nuk jam i fiksuar”: çfarë ka thënë CR7 për objektivin e madh
Ronaldo e ka komentuar edhe më parë mundësinë e arritjes së kësaj shifre. Në shtator, ai deklaroi: “Shënimi i golit tim të 1000-të me kombëtaren do të ishte qershia mbi tortë. Do të ishte kulmi i një historie të bukur. Kam thënë se dua ta arrij këtë objektiv dhe do ta arrij. Por nuk jam i fiksuar pas tij. Nëse fiksohesh pas diçkaje, nuk do ta arrish kurrë… Le ta shijojmë dhe kaq. Carpe diem, shijoje ditën”.
Në tetor, ai e përsëriti të njëjtin qëndrim: “Gjërat duhet të ndodhin natyrshëm. Nëse shënoj 920 gola, ose 925, ose 930, lojtari më i mirë në histori do të jem unë dhe çështja mbyllet këtu. Shifrat flasin vetë. Nëse do ta arrija atë numër, pra 1000 golat, do të ishte diçka e jashtëzakonshme dhe një objektiv për të cilin po punoj, por nuk mendoj për një të ardhme shumë të largët”. Festimi i ri mund të jetë pikërisht një referencë ndaj këtij objektivi që të gjithë presin të realizohet. Ndërkohë, Cristiano Ronaldo vazhdon të shënojë: numëruesi ka arritur në 985 dhe gara drejt 1000 golave po bëhet gjithnjë e më emocionuese.