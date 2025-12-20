Pse Chiffi akordoi e më pas anuloi penalltinë për Inter: lëvizja e Bonny e mashtroi

Arbitri Chiffi dha dhe më pas anuloi një penallti për Interin kundër Bolognës në gjysmëfinalen e dytë të Superkupës Italiane: lëvizja e Bonny-t e kishte mashtruar. Sulmuesi francez e kishte hapur këmbën për të kërkuar kontaktin nga kundërshtari dhe kjo e kishte vënë në gabim gjyqtarin.
Në fushë, ndjesia e penalltisë ishte e qartë, por duke e rishikuar, është evidente se numri 14 i Interit e kërkon Heggem për të pësuar faull dhe për të fituar goditjen nga njëmbëdhjetë metra.
Pse arbitri Chiffi e dha dhe e anuloi penalltinë për Inter: çfarë ndodhi
Bonny përballet me tre mbrojtës të Bolognës, por arrin gjithsesi të fitojë një penallti në kontakt me Heggem. Arbitri Chiffi tregon pikën e bardhë, duke u dukur korrekt nga këndvështrimi i portierit: Heggem prek këmbën e majtë të Bonny. Megjithatë, VAR-i e fton të rishikojë aksionin në monitor.
Nga një pamje nga pas del se Bonny shtyn lehtë nga jashtë, duke provokuar pothuajse përplasjen me Heggem. Në fund, Chiffi e anulon penalltinë, duke lënë megjithatë një hije dyshimi, pasi Heggem gjithsesi prek këmbën e sulmuesit të Inter.
Ekzekutuesi i penalltive te Interi kur nuk është Calhanoglu
Piotr Zielinski ishte tashmë gati për të gjuajtur nga pika e bardhë, pasi kishte marrë topin pa asnjë kundërshtim dhe e kishte vendosur mbi pikën e penalltisë përpara se vendimi të anulohej. Një sinjal i qartë: në mungesë të turkut në fushë, penalltite i godet Zielinski kur ai është i pranishëm në terrenin e lojës.