PS përjashton Agron Shehajn 30 ditë nga Kuvendi

Pas kërkesës së Taulant Ballës dhe një grupi deputetësh socialistë për përjashtimin e kreut të Partisë Mundësia, Agron Shehaj, nga Kuvendi, Sekretariati i Etikës, i drejtuar nga Ulsi Manja, vendosi ta dënojë atë me masën maksimale: 30 ditë përjashtim nga punimet e Kuvendit.

Vendimi vjen pas përplasjeve në seancën e kaluar plenare, ku ministri i Financave, Petrit Malaj, i përmendi Shehajt kompanitë e tij private, duke i thënë: “Tani do merremi ne me ty”. Kjo solli reagimin e ashpër të Shehajt, i cili iu përgjigj nga foltorja: “Po nëse më kërcënon mua këtu në Kuvend, çfarë i bën një qytetari të thjeshtë që del në protestë ti, mor maskara?”.

Ky është përjashtimi i dytë me 30 ditë që mazhoranca i jep Shehajt gjatë vitit 2026. Herën e parë, kreu i Partisë Mundësia u përjashtua pasi shfaqi në Kuvend pamje të dhunës policore ndaj banorëve të Rrjollit, duke akuzuar mazhorancën se po i shiste dhe po i censuronte ata.

Vendimi i fundit pritet të ndezë edhe më tej debatin politik, ndërsa opozita e konsideron atë një tjetër rast të përdorimit të shumicës parlamentare për të ndëshkuar zërat kritikë në Kuvend.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top