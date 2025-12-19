PS kundër prokurorëve të SPAK, kërkon që USB me materiale të mos e marrë PD

Dalin detaje nga mbledhja e Këshillit të Mandateve. Mësohet se opozita kërkon të marre USB me provat për belinda Ballukun, dhe ta shqyrtojë pas mbledhjes. Ndërkohë PS kerkon te mos dale nga mbledhja dokumentacioni që ka sjelle SPAK.
Prokurorët deklaruan se materiali i USB-se mund të aksesohet vetem nga anetaret e Keshillit te Mandateve, dhe jane dakord që deputetet ta marrin me vete. PS kundërshton nëpërmjet Taulant Ballës.
Balla u ka thënë demokratëve që provat, pra USB-ja te shihen gjate mbledhjes do te mos i marrin me vete.
Ndërkohë po diskutohet që mbledhja të shtyhet, kërkesë kjo edhe e avokati i Ballukut, me argumentin se i nevojitet me shume kohe per t’u njohur me materialin.